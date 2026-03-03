Baltijas balss logotype
Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта 0 1956

В мире
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта

Ночью 2 марта три американских истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты в небе над Кувейтом. Это, по всей видимости, стало результатом дружественного огня со стороны систем противовоздушной обороны Кувейта.

Согласно сообщению ВВС США, инцидент произошел в 23:03 по восточному времени США. На момент происшествия в регионе велись активные боевые действия, включавшие атаки иранских беспилотных летательных аппаратов, баллистических ракет и беспилотников.

В ходе боев американские истребители были ошибочно идентифицированы как угроза и сбиты кувейтскими системами ПВО.

На борту каждого из трех самолетов находились по два члена экипажа - пилот и штурман, и все шесть военнослужащих смогли благополучно катапультироваться. Они были спасены, их состояние оценивается как стабильное.

В течение дня распространилось несколько видеозаписей, на которых видно, как местные жители прибывают к месту падения и оказывают помощь пилотам. Вечером было опубликовано видео, где жители Кувейта подходят к месту падения женщине-пилоту, которая поначалу выглядит испуганной, но затем успокаивается, когда они благодарят ее за "помощь в защите Кувейта".

Обстоятельства инцидента в настоящее время расследуются, и в Пентагоне заявили, что дополнительные подробности будут сообщены по мере продвижения проверки.

Видео