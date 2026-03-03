Ночью 2 марта три американских истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты в небе над Кувейтом. Это, по всей видимости, стало результатом дружественного огня со стороны систем противовоздушной обороны Кувейта.
Согласно сообщению ВВС США, инцидент произошел в 23:03 по восточному времени США. На момент происшествия в регионе велись активные боевые действия, включавшие атаки иранских беспилотных летательных аппаратов, баллистических ракет и беспилотников.
В ходе боев американские истребители были ошибочно идентифицированы как угроза и сбиты кувейтскими системами ПВО.
На борту каждого из трех самолетов находились по два члена экипажа - пилот и штурман, и все шесть военнослужащих смогли благополучно катапультироваться. Они были спасены, их состояние оценивается как стабильное.
В течение дня распространилось несколько видеозаписей, на которых видно, как местные жители прибывают к месту падения и оказывают помощь пилотам. Вечером было опубликовано видео, где жители Кувейта подходят к месту падения женщине-пилоту, которая поначалу выглядит испуганной, но затем успокаивается, когда они благодарят ее за "помощь в защите Кувейта".
Обстоятельства инцидента в настоящее время расследуются, и в Пентагоне заявили, что дополнительные подробности будут сообщены по мере продвижения проверки.
Thank you AMERICA.— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) March 2, 2026
A Kuwaiti citizen approached the brave American woman pilot who was shot down today by friendly fire. He asked if she was okay and thanked America for standing with Kuwait against Iranian aggression. This is who we are in the Gulf..we stand strong together. pic.twitter.com/743kzhdXJY
