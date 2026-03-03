Baltijas balss logotype
Неожиданно: Иран нанес удар по австралийской авиабазе 1 1044

В мире
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Неожиданно: Иран нанес удар по австралийской авиабазе

Иранские дроны нанесли удар по австралийской военной базе в Объединенных Арабских Эмиратах, но никто не пострадал, заявил министр обороны Австралии.

Ричард Марлз сказал, что беспилотники нанесли удар по авиабазе Аль-Минхад - логистическому центру австралийских операций на Ближнем Востоке недалеко от Дубая - в первую ночь войны с Ираном.

“Десятки австралийцев работают из штаба в Аль-Минхад уже много-много лет”, - сказал Марлз австралийскому телеканалу Seven Network во вторник, как сообщает Associated Press.

Он сказал: “Все они на месте, все в безопасности. У нас более 100 военнослужащих на Ближнем Востоке в разных странах, но большинство из них находятся в ОАЭ, и эта база очень важна для нас”.

Читайте нас также:
#Иран #ближний восток #Австралия #логистика #безопасность #дроны #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
