Актриса решила встретить весну в кругу самых близких людей. Впервые за долгое время Екатерина показала фото, на котором запечатлены сразу все ее дети.

Екатерина Климова успешно совмещает карьеру с ролью многодетной матери. Ее старшая дочь Елизавета, рожденная в браке с Ильей Хорошиловым, уже совсем взрослая. От союза с Игорем Петренко у актрисы подрастают двое сыновей — Матвей и Корней. Младшую дочь Беллу звезда воспитывает после развода с третьим супругом Гелой Месхи. Дети актрисы растут в атмосфере любви и тепла.

Соцсети.

Екатерина редко балует поклонников кадрами, на которых запечатлена вся ее семья. Однако накануне 48-летняя актриса сделала приятное исключение. Первый день весны Климова решила провести в кругу самых близких — семья отправилась на прогулку. Итогом этого дня стал трогательный снимок, где многодетная мама позирует сразу со всеми своими наследниками.

Публикация вызвала ажиотаж в соцсетях. Подписчики не поскупились на комплименты и назвали семью Екатерины образцом для подражания. Пользователи Сети искренне восхитились красотой дочерей и статью сыновей звезды.

«Все такие красивые и дружные», «Вы очень красивая семья», «Парни — богатыри, а девочки — прекрасные розы», — отметили подписчики Климовой.