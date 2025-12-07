За последние два года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий - на 25%, свидетельствуют обобщенные страховщиком данные о страховании здоровья.

Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компаний все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья.

Страхование здоровья стало существенным требованием на рынке труда. В этом году 50% работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбрали услуги реабилитации и массажа, а 9% - спортивную программу.

C 2023 года на 53% увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью - психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии "Covid-19", а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья, считают представители BTA.

Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности: их использование за последние три года выросло в 2,4 раза, а в прошлом году только использование этих услуг увеличилось на 25%.