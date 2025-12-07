Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На 53% выросло число заявок на возмещение за визиты к специалистам по психическому здоровью 0 458

Наша Латвия
Дата публикации: 07.12.2025
LETA
Изображение к статье: На 53% выросло число заявок на возмещение за визиты к специалистам по психическому здоровью

За последние два года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий - на 25%, свидетельствуют обобщенные страховщиком данные о страховании здоровья.

Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компаний все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья.

Страхование здоровья стало существенным требованием на рынке труда. В этом году 50% работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбрали услуги реабилитации и массажа, а 9% - спортивную программу.

C 2023 года на 53% увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью - психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии "Covid-19", а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья, считают представители BTA.

Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности: их использование за последние три года выросло в 2,4 раза, а в прошлом году только использование этих услуг увеличилось на 25%.

Читайте нас также:
#медицина #страхование #спорт #пандемия #массаж #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое
Изображение к статье: Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос
Изображение к статье: В Рижской думе допускают присоединение русских садиков к латышским
Изображение к статье: Это чтобы добить больного? Пациентка больницы Страдиня в шоке от платы за парковку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн
Бизнес
Изображение к статье: «Раздвигая» потолки зарплат
Политика
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео