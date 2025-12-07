Baltijas balss logotype
В Рижской думе допускают присоединение русских садиков к латышским

Наша Латвия
Дата публикации: 07.12.2025
tv24
Изображение к статье: В Рижской думе допускают присоединение русских садиков к латышским

Государственная служба качества образования (ГСКО, IVKD), проведя проверки, пришла к выводу, что примерно у трети рижских учебных заведений есть проблемы, у двух третей всё сравнительно нормально. Этим фактом поделился на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP. Rīga runā вице-мэр столицы.

"Переход на обучение на государственном языке происходил три года, но в реальности лишь с нынешнего года обучение проводится полностью на латышском языке. Ясно, что пройдёт ещё какое-то времечко, пока те дети, что в этом году первый год учатся только на латышском языке и ранее учились билингвально, смогут влиться в латышскоязычную среду", - сказал он.

И добавил следующее: "Это бюджетный приоритет "Единства" №1. У нас есть пакет, чтобы усиливать это внедрение латышскости в школах. Упор будет сделан на директора - мы ему дадим возможность получить финансирование и делить класс на группы, чтобы можно было лучше освоить язык в классах, где детей меньше".

Кроме того, школам обещают финансирование на внеклассные мероприятия, например, дискуссионные клубы, куда приглашать известных людей, на поездки в кино.

Ещё вице-мэр обещает, что "в это входит и цель поощрения латышскости в детских садах, например, если сейчас в группе один педагог и две нянечки, то идёт к тому, что будут два педагога и одна нянечка, чтобы педагоги могли более целенаправленно работать с детьми".

Кирсис считает, что уже в детском саду нужно давать детям хорошие знания латышского, потому что это основа основ - в школе мы позднее боремся с тем, что происходило раньше.

"Вот направления, к чему мы идём. И ясно, что это потребует времени. В апреле Минобрнауки по всей Латвии организует как бы диагностическую работу, тогда посмотрим, как пойдёт - будем проводить коррекционные действия, будет реорганизация школьной сети, например, садики для национальных меньшинств, где заполненность меньше, присоединят к латышским садикам. Где будут проблемы, их будем наблюдать под лупой. Это в списке приоритетов №1 нынешнего созыва думы - нужно объединять нацию; чем более мы будем расколоты, тем слабее будем".

#образование #язык #финансирование #латышский язык
  • VA
    Vairis Arlauskas
    7-го декабря

    Отлично!Толка эта надо было делат 35 гад. назад ранше.Сетчас,кагда все ненавидят,для них будет пакушение на их язык.

    4
    12
  • ФФ
    Федул Федулов
    7-го декабря

    Не понятно, почему запрет использования родным языком одной части населения называется сплочением?

    32
    1
  • NB
    Nose Bose
    Федул Федулов
    7-го декабря

    они считают, что если ударить в бошку кому-то, это признак любви и надо радоваться, больные уроды :)

    18
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    Федул Федулов
    7-го декабря

    Нет-нет,эта никакой не запрет.Эта абучения втарому языку,нужнаму в Латвии.Дети быстра учят язык.А на русскам они могут дома гаварит.

    1
    12
  • NB
    Nose Bose
    7-го декабря

    а почему не наоборот? Что за апартеид?)

    30
    5
  • Е
    Ехидный
    7-го декабря

    дебильная идея !!!!пр присоединении русские дети по-латышски не заговорят , а вот латышские перейдут на русский !!!!! доказано на практике !!!!!

    72
    7
  • VA
    Vairis Arlauskas
    Ехидный
    7-го декабря

    Потчему?Русских будет минимум.Будут билингвы,как я.

    1
    13
Видео