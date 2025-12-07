Baltijas balss logotype
Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое 3 720

Наша Латвия
Дата публикации: 07.12.2025
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое

С нового года некоторые арендаторы рижского Центрального рынка столкнутся с резким ростом платы за место — до 85 %. Торговцы возмущены отсутствием переговоров и предупреждений, а муниципальное предприятие объясняет повышение затратами на содержание павильонов.

Андрей Карвацкий, владелец нескольких торговых точек на рижском Центральном рынке, говорит: в этом году он платит аренду — 42 евро за квадратный метр объекта в Гастрономическом павильоне. С первого января будет 75 евро. К тому, что цена за аренду вырастет, торговцы были готовы, так как повышение было и в прошлом году — однако никто не ожидал, что оно будет настолько резким.

«Пару дней назад ко мне на почту пришло письмо, что арендная плата поднимается практически в два раза — на 85%. Нас об этом никто не оповестил. Поставили нас перед фактом, что вы должны прийти и заключить договор новый аренды. Мы просто все в растерянности — не знаем, что нам дальше делать, как нам дальше работать. Когда мы увидели эти цифры — нам стало страшно. Вы поймите — в два раза!

То есть я должен поднимать цены на свою продукцию. Если я буду поднимать цены и быть конкурентоспособным с другими — мне надо понижать качество продукции, а если я буду понижать качество, я буду терять своих гостей.

Опять же, если я буду терять качество, наши иностранцы, когда будут приезжать, пробовать нашу продукцию, будут говорить — ну, в Латвии невкусно готовят. Ну что это за страна с такой плохой едой? Нам же надо платить налоги. У каждого нашего стенда, есть по 4-5 работников. У некоторых — до 10», — пояснил Андрей Карвацкий.

Согласно новым расценкам, есть отдельные объекты в других павильонах, владельцем которых повезло гораздо больше — там цена за аренду не поменяется. Есть места, где цены вырастут — но не так сильно. В чем причина отличий? Об этом LSM+ рассказал представитель Rīgas Nami. «Эта разница зависит от текущего состояния этих павильонов, как много инвестиций необходимо, чтобы их содержать. Методика ценообразования предполагает, что учитываются расходы на обслуживание, содержание, местоположение торговых точек и сезонность. Основой определения цены аренды является себестоимость».

Владельцы разных объектов в Гастрономическом павильоне, с которыми пообщался LSM+, утверждают: такое повышение цен на аренду с ними никто не обсуждал. Более того, на сайте Центрального рынка можно найти условия договора аренды торгового помещения, где есть вот такой вот пункт: «Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменить размер арендной платы за торговое место на следующий календарный год, принимая решение об этом до 15 ноября каждого года и письменно уведомляя Арендатора», — гласит документ. Но согласно публично доступной информации, новые цены были утверждены 25 ноября — то есть на 10 дней позже крайнего срока. В муниципальной фирме, управляющей центральным рынком не смогли этого объяснить.

#цены #инвестиции #торговля #Латвия #предпринимательство #рынок #аренда #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • NB
    Nose Bose
    7-го декабря

    да валите с этой говточки. Организуйте базарчик на Румбуле и будет всем счестье

    5
    2
  • Е
    Ехидный
    7-го декабря

    это не цена аренды поднимится , а цены на все товары вырастут !!!! какая трогательная забота о молоимущих , которые только на рынке и могут свои гроши потратить !!!!

    16
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Ехидный
    7-го декабря

    а цены на все товары вырастут -- Ну так местные Шпикулянты иначе и не могут, никто целыми днями себе в убыток, за прилавком корчится не будет!

    2
    0
Читать все комментарии

