«Мы с сестрой пенсионерки, живем в двушке, но отношения прохладные. Недавно она завела кошку, зная, что у меня на шерсть животных аллергия.

Обещала кошку держать в комнате, но животное постоянно выходит в места общего пользования. В результате — у нас постоянно конфликты.

Мирно решить эту проблему не получается, сестра считает, что я против кошки из вредности, а я действительно мучаюсь. Можно ли как-то обязать сестру избавиться от кошки юридическим путем, или единственный выход — разъехаться (что для нас обеих очень сложно и материально, и физически)? Читательница bb.lv»

Отвечает Алевтина Григоренко, юрист:

– На первый взгляд, речь идет о бытовом конфликте, однако, исходя из содержания вопроса, для одной из проживающих в квартире женщин создалась весьма опасная ситуация, поскольку аллергические реакции могут угрожать здоровью, а иногда способны вызвать состояния, угрожающие жизни. Поэтому разрешить данный конфликт нужно как можно скорее.

Если говорить о юридической стороне вопроса, то в первую очередь важно понять, кто правомочен урегулировать данный конфликт. Любые правоотношения регулируются либо договором, либо по закону. В данном случае из вопроса невозможно понять, в чьей собственности находится квартира или, возможно, речь идет об арендных отношениях, какими правами и обязанностями наделена каждая сторона, как разрешаются споры и т.д.

Поэтому единственный совет в подобной ситуации — обратиться к специалисту (юристу), который предложит оптимальный выход, исходя из конкретики. Возможно, порекомендует обратиться в социальную службу: правильная коммуникация с социальным работником вполне способна повлиять на ситуацию в положительную сторону.