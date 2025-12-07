Оно закончилось настоящей горечью, когда пациентка увидела, что за 3 часа стоянки на парковке ей придется расстаться с 28 евро.

Йоланта делится ходом событий в своем аккаунте в Facebook: «По порядку. На этой неделе я наконец-то записалась на прием к врачу в больнице Страдиньша. Приехала за 30 минут до назначенного времени, что, кажется, вполне достаточно, чтобы зарегистрироваться в регистратуре и пройти в кабинет врача. Удобно оборудованная парковка пуста, вторая, за барьер которой я въехала, полна.

Нахожу место и иду к врачу. Бросаю взгляд на табличку с ценами: первый час бесплатно, затем 7,00 евро. Про себя думаю: ну да, тариф, но поскольку большого выбора, где поставить машину, нет, а времени тоже столько, сколько есть, ничего не поделаешь.

В 9:00 начинается прием у врача, и я рада, что все идет по расписанию и я быстро пройду. Радость была недолгой. Начали вызывать всех, кто пришел на обязательный медицинский осмотр, а таких было шестеро. Первый час уже прошел, и рядом со мной сидит мужчина, чей прием после моего, и он нервничает, потому что в 12.00 у него уходит поезд, а в пути ему предстоит провести 2,5 часа. Но до этого поезда еще нужно выбраться из Страдиня. Я понимаю его и пропускаю этого господина вперед.

Уже 10:50, когда я попадаю к врачу. Выхожу в 11.30, потому что визит занимает много времени. Иду оплатить парковку. И за эти 3 часа, из которых 1 час бесплатный, автомат показывает, что нужно заплатить 28 евро. Излишне говорить, что я был «в ярости». 28 евро за парковку у больницы, куда я приехал к врачу, а не за развлечением. Изучив чек, я вижу, что мелким шрифтом написано, что 30 минут стоят 7 евро. Да ну серьезно!!!!???

Даже в центре Риги, припарковав машину в зоне А, я не могу собрать такую сумму за день. Я не могу описать, насколько униженной я себя чувствую. Я приехал к врачу вовремя. Он реально тянет час, обслуживая 6 человек вне очереди. Речь не о том, могу я заплатить эти деньги или нет, но министр здравоохранения Хосам Абу Мери и руководство больницы Страдиня, вам это кажется гуманным при том уровне жизни, который сейчас имеет большая часть общества в нашей стране?

Для кого же вы создали эту парковку? Злиться уже бессмысленно. В следующий раз, когда я поеду, я буду ездить по кварталу, пока не найду место, где можно оставить машину за разумную цену.

Несколько комментаторов выразили возмущение и недоумение по поводу абсурдно высокой платы за парковку у больницы, куда люди приезжают не для развлечения, а для получения медицинской помощи. Другие даже задаются вопросом, не будет ли штраф за несанкционированную парковку дешевле. Другие признали, что такой опыт только усиливает стресс, который и без того высок, когда идешь к врачу.

Тем не менее, большинство поддерживает мнение, что, учитывая текущие условия жизни людей, такие цены кажутся неадекватными и создают ощущение, что система наказывает людей за то, что они больны.