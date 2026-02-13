Ночью на северное побережье Курземе порывы будут достигать 19 метров в секунду. Ожидается поземка и заносы на дорогах.

В субботу в Латвии ожидается ясное небо и холодный северный ветер, прогнозируют синоптики.

Более облачная погода сохранится в Латгале, где метель будет продолжаться до утра. В течение дня сильных осадков больше не ожидается. Максимальная скорость северного, северо-восточного ветра уменьшится до 8-13 метров в секунду, а ночью на северное побережье Курземе порывы будут достигать 19 метров в секунду.

Ожидается поземка и заносы на дорогах.

Температура воздуха опустится до -9...-14 градусов утром и -5...-10 градусов днем.

В субботу в Риге также будет ясная погода, северный ветер будет слегка сдувать снег. Температура воздуха составит -11 градусов утром и -8 градусов в середине дня.

