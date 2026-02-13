Предполагаемым «бойфрендом» французского лидера Эммануэля Макрона, упомянутым в переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна и бывшего советника президента США Стивена Бэннона, является экс-чиновник по особым поручениям в администрации президента Франции и бывший телохранитель Макрона Александр Беналла. К такому выводу пришли СМИ из-за событий, происходивших в тот период во Франции.

В июле 2018 года Беналла оказался в центре скандала, который разгорелся после публикации газеты Le Monde об инциденте, произошедшем во время беспорядков в Париже тремя месяцами ранее, 1 мая. На получивших общественный резонанс кадрах, сделанных во время протестов, мужчина в гражданской одежде и полицейской каске применил силу в отношении нескольких демонстрантов. Позже журналисты издания установили, что «полицейским» являлся сотрудник службы безопасности Макрона.

Президент Франции, комментируя скандал, заявил, что берет на себя ответственность за действия Беналлы. «Единственный человек, ответственный за произошедшее, — это я. Если они ищут кого-то, кого можно было бы привлечь к ответственности, то он стоит прямо перед вами. Они могут прийти и забрать меня», — сказал Макрон.

Вскоре после инцидента в Елисейском дворце сообщили, что Беналла был временно отстранен от работы с понижением в звании, а 25 июля, через неделю после выхода разоблачительного материала Le Monde, в офисе чиновника прошли обыски. Именно этим днем датируется переписка, в которой Эпштейн рассказал Бэннону о полученных фотографиях «бойфренда» французского лидера.

Тогда же в прессе активно обсуждались слухи о романтической связи Макрона и попавшего в скандал телохранителя, которые президент Франции категорически отвергал.

«Александр Беналла не является моим любовником», — заявил он.

Слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Макрона распространялись и ранее. В частности, президента Франции подозревали в связях с телеведущим Матье Галле. Сам журналист объяснял эти слухи тем, что Макрон был женат на Брижит Макрон, которая была гораздо старше политика. «Заговорщики говорили себе: "Гетеросексуальный мужчина не может иметь настоящих отношений с женщиной на 24 года старше себя, а значит, он гей". Эта идея основана на абсолютной мизогинии», — говорил Галле.