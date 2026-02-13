Baltijas balss logotype
Не зарабатывать, а лечить - Минздрав хочет сменить мотивацию ведущих больниц 1 676

Наша Латвия
Дата публикации: 13.02.2026
Diena.lv
Изображение к статье: Не зарабатывать, а лечить - Минздрав хочет сменить мотивацию ведущих больниц

Идея о смене управления и юридической формы трех университетских клинических больниц назревала давно. Теперь законопроект, разработанный Министерством здравоохранения совместно с представителями отрасли, передан в Сейм.

В нем предлагается преобразовать больницы из обществ капитала в публичное лицо, поскольку это даст медицинским учреждениям большую автономию и позволит не акцентировать внимание на прибыли. Для реализации изменений потребуется дополнительное финансирование.

Одна из целей законопроекта - упорядочить юридический статус Детской клинической университетской больницы (ДКУБ), Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) и Клинической университетской больницы им. Паула Страдиньша (КУБС) в соответствии с их фактической ролью, пояснила на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам госсекретарь Минздрава Агнесе Валюлиене, добавив, что изменения будут выгодны и пациентам, поскольку обеспечат большую доступность услуг.

До сих пор больницы работали как общества капитала, то есть как коммерческие структуры, что не соответствует сути деятельности государственных медучреждений, выполняющих государственный заказ. Хотя получение прибыли или хотя бы обеспечение безубыточности не должно быть их приоритетной задачей, действующий статус фактически обязывает делать это.

Рабочая группа, занимавшаяся подготовкой реформы, рассмотрела несколько сценариев, включая сохранение прежнего формата или создание консорциума. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, однако наибольшее количество преимуществ имеет модель производного публичного лица, так как она предоставляет больницам большую автономию, а государству как заказчику услуг - больше возможностей контролировать выполнение поставленных задач. Изменения позволят выстроить более четкие отношения между государством, больницами и университетами, способствуя подготовке молодых специалистов и повышению уровня общественного здравоохранения в стране в целом.

"Крупные университетские больницы продолжат оставаться ядром стационарного здравоохранения, где доступны услуги критического профиля, в том числе редкие или применяемые в особо сложных случаях", - пояснила Валюлиене.

#больницы #здравоохранение #медицина #финансирование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)

(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    14-го февраля

    Эх, вернули бы все старые уничтоженные больницы.Какая нагрузка на крупные больницы! Капитализм , все только к выгоде,

    1
    2

