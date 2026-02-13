Постоянная головная боль и аллергия могут возникать не из-за простуды, а из-за невидимых микробов и аллергенов в доме. Исследования показывают, что на обычных бытовых предметах скапливаются опасные бактерии, включая сальмонеллу и кишечную палочку.

Кухонная раковина

По данным Национального фонда санитарии (NSF), 45% кухонных раковин содержат колиформные бактерии, к которым относятся опасные возбудители, такие как сальмонелла и кишечная палочка. Раковину следует дезинфицировать один-два раза в неделю.

Система отопления и вентиляции

Воздух в доме напрямую зависит от состояния отопительных и вентиляционных систем. Пыль, плесень, химические остатки и перхоть могут накапливаться в фильтрах, вызывая астму, аллергии и головные боли. Регулярная замена фильтров и техническое обслуживание системы снижают риск загрязнения воздуха.

Жалюзи и шторы

Ткани собирают пыль, шерсть домашних животных и микробы. Их рекомендуется чистить еженедельно или раз в две недели с помощью пылесоса на минимальной мощности, двигаясь сверху вниз вдоль складок. Насадка для мебели или щетка помогают избежать повреждений ткани и удалить аллергены.

Матрас

На матрасе скапливаются клетки кожи, пот, пылевые клещи и бактерии. Для снижения риска аллергии рекомендуется еженедельно пылесосить матрас, стирать наматрасник и чехол при температуре выше 60 °C и использовать горячий режим сушилки.

Регулярная уборка этих зон помогает уменьшить риск аллергий, головной боли и улучшить качество воздуха в доме.

Источник