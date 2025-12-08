В понедельник местами в Латвии ожидается небольшой дождь, в восточной части страны в первой половине дня еще будет идти снег, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Будет дуть умеренный южный ветер, порывы которого в западной и центральной частях страны достигнут 9–13 метров в секунду.

Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, вечером в Курземе повысится до +8 градусов.

В Риге первый рабочий день недели будет пасмурным, временами пройдет небольшой дождь, ветер будет умеренно дуть с юга. Температура воздуха поднимется до +3..+4 градусов.

Над Россией находится антициклон, над северо-западной Европой — циклон.