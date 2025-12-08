Baltijas balss logotype
В Нигерии освобождены 100 из похищенных боевиками школьни 0 168

В мире
Дата публикации: 08.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: В Нигерии освобождены 100 из похищенных боевиками школьни

Сто учениц католической школы-интерната Святой Марии, похищенных боевиками в конце ноября, освобождены и будут переданы властям штата Нигер, сообщил источник AFP в ООН, пишет DW.

Власти Нигерии добились освобождения 100 из 303 учениц католической школы-интерната Святой Марии, похищенных боевиками в конце ноября. Об этом сообщили в воскресенье, 7 декабря, независимо друг от друга местный телеканал Channels Television, а также агентство AFP. Последнее - со ссылкой на неназванный источник в ООН и официального представителя президента Нигерии.

Как указал собеседник AFP, 100 детей прибыли в столицу Нигерии Абуджу. Ожидается, что 8 декабря их передадут представителям властей штата Нигер. Из сообщений не ясно, были ли девочки освобождены из рук боевиков силой или путем переговоров.

"Мы молились и ждали их возвращения. Если это правда, то это - радостная новость", - сказал Даниэль Атори - пресс-секретарь епископа Булуса Йоханна из епархии Контагора, которая управляет школой. "Однако у нас нет официальной информации, и мы не получали соответствующего уведомления от федерального правительства", - добавил он.

Похищение боевиками в Нигерии учениц и сотрудников школы

22 ноября Ассоциация христиан Нигерии сообщила о похищении из школы-интерната Святой Марии, расположенной в населенном пункте Папири в штате Нигер, 303 учениц и 12 учителей. Позже стало известно, что 50 пленницам боевиков удалось бежать. К моменту публикации судьба 265 человек - учениц и персонала школы - оставалась неизвестной.

Похищения людей в Нигерии

В Нигерии вооруженные банды на протяжении лет похищают людей в сельских районах северо-западной и центральной части страны с целью выкупа. В результате таких атаки погибли тысячи человек. Бандиты скрываются в обширной лесистой местности, охватывающей территории нескольких штатов.

Один из самых резонансных случаев произошел в апреле 2014 года. Тогда боевики террористической группировки "Боко Харам" похитили 276 учениц из лицея в городе Чибок. Впоследствии многим удалось сбежать от террористов или освободиться в результате переговоров. По данным правозащитной организации Amnesty International на 2024 год, 82 похищенные девушки до сих пор числятся пропавшими без вести.

DW

#образование #безопасность #переговоры #Нигерия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

