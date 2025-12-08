Учёные из Копенгагенского университета и других организаций выяснили, что кофе может снижать риск образования камней в желчном пузыре. Результаты опубликованы в журнале Journal of Internal Medicine.

Желчные камни — это затвердевшие отложения в желчном пузыре, небольшом органе под печенью. Они могут не проявлять симптомов, но иногда вызывают боль и требуют хирургического удаления органа. В исследовании оценили связь между потреблением кофе и развитием желчнокаменной болезни. На первом этапе учёные проанализировали данные 104 493 человек в течение 8 лет. На втором этапе проверяли два генетических варианта, связанных с более высоким потреблением кофе. На третьем этапе изучали, как генетическая предрасположенность к высокому потреблению кофе влияет на риск болезни у 114 220 человек на протяжении 38 лет наблюдения.

Результаты показали, что у людей, выпивавших более шести чашек кофе в день, риск желчнокаменной болезни был на 23 % ниже по сравнению с теми, кто кофе не употреблял. Каждая дополнительная чашка снижала риск на 3 %, а генетические данные указывали на снижение риска на 11 %. Учёные отмечают, что кофе стимулирует сокращение желчного пузыря, и, вероятно, кофеин играет здесь ключевую роль. Это помогает предотвратить образование крупных камней из мелких кристаллов на ранних стадиях заболевания. При уже имеющихся крупных камнях усиленные сокращения могут вызвать боль. Результаты согласуются с предыдущими исследованиями, показывающими защитное действие кофе на желчный пузырь.

Кофе появился в Дании в 1655 году, через 40 лет после его завоза в Европу. Тогда же в стране стали популярный чай и табак. До начала девятнадцатого века кофе был роскошью, доступной лишь избранной знати – но даже та предпочитала чай, оставляя кофе лишь на свадебные гуляния. Но уже в XIX веке кофе стал наиболее популярным датским напитком. Причина проста: разбогатели фермеры. Они считали завариваемый чай из трав напитком больных людей, в то время как кофе – для здоровых, молодых и активных. К тому же, кофе отлично вписался в их жизненный уклад с тяжелой работой с раннего утра. Помогли развитию кофейной индустрии и датские домохозяйки. Они стали объединяться в группы по поддержке употребления кофе (вместо популярного тогда у мужчин дешевого бренди) – и устанавливали на площадях у заводов агитационные кофейные фургоны, оплачивали напиток для рабочих из своего кармана.

К началу XX века кофе стал частью датской повседневности. Писательница Аннет Хофф повествует в своих книгах о человеке из бедной семьи, который никогда не пробовал мяса – однако кофе его родители пили каждый день.

Любовь населения Дании к кофе с радостью использовали маркетологи: кофе с печеньем или куском пирога — важная составляющая знаменитого датского стиля жизни "хюгге", а также самая растирожированная рекламная компания в мире (после Coca-Cola, конечно). Страна по-прежнему в пятерки лидеров потребления кофе на душу населения. Цифра такова – 8,7 кг в год. Датчане даже специальное слово изобрели – kaffeslabberas – что означает неформальное общественное мероприятие, на котором предлагается кофе и пирожные. На свадьбах же гостей обязательно приглашают на bryllupskaffe buffet или свадебный кофе.