Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На православное рождество астрономы обещают первое в истории человечества мистическое событие 0 3410

Техно
Дата публикации: 07.12.2025
Neatkarīgā
Изображение к статье: На православное рождество астрономы обещают первое в истории человечества мистическое событие

Уникальное астрономическое событие, которое жители Земли смогут наблюдать в первые дни января 2026 года, не повторится до 23 века и никогда ранее не происходило в православный Рождество. Он включает в себя почти идеальное соединение Солнца с Венерой и Марсом. Это мистическое совпадение.

Ожидаемое событие является первым в истории человеческой цивилизации, которое точно совпадает с православным Рождеством. Это придает празднику особую символику, которая математически доказана.

В начале 2026 года, с 6 по 9 января, небо порадует нас редким зрелищем — одновременной конъюнкцией двух ближайших планет, Венеры и Марса, с Солнцем. Это астрономическое явление, когда четыре небесных тела, включая Землю, совпадают, является чрезвычайно редким. Символизм события усиливается тем фактом, что его кульминация произойдет в православный Рождество 2026 года, в ночь с 6 на 7 января, сообщает Telegram-канал XRAS.

Когда стрелки вселенского часового механизма совпадают

Расчеты астрономов показывают, что такая конфигурация небесных тел является чрезвычайно редкой. Это происходит, когда Венера и Марс, двигаясь по своим орбитам, с Земли видны очень близко к диску Солнца — в данном случае на расстоянии примерно 1 градуса. 8 января 2026 года угловое расстояние будет меньше одного градуса.

За последние пять веков столь тесная одновременная конъюнкция Венеры и Марса с Солнцем происходила только три раза: в 1669, 1682 и июне 1968 года.

В течение текущего тысячелетия такое явление будет наблюдаться только четыре раза: в 2026, 2267, 2324 и 2623 годах. Поэтому следующие поколения не будут иметь такой возможности до 23 века.

Астрофизики из лаборатории солнечной активности отмечают еще один удивительный факт. Вероятность того, что такая точная конъюнкция планет совпадет с конкретной датой календаря, например, 7 января, еще более редка. Такое соединение может произойти только раз в 2000 лет. Поэтому ожидаемое событие является первым в истории человеческой цивилизации, которое точно совпадает с православным Рождеством. Это придает празднику особую символику, которая математически доказана.

В начале декабря 2025 года планеты начнут видимо приближаться к Солнцу: Марс будет находиться слева, а Венера — справа. К кануну Нового года расстояние сократится до 2-3 градусов, а в дни соединения — до минимума.

Астрологически Венера отвечает за чувства и отношения, а Марс представляет концентрацию энергии, действия и активности. Важно, что соединение планет произойдет в знаке Козерога. Это означает, что работать в этот период очень благоприятно, буквально не уставая.

Интересно, что во второй половине января Солнце сформирует соединение с тремя планетами — Венерой, Марсом и Меркурием — на расстоянии менее 4 градусов. Повторения этого «тройного» события придется ждать до 2235 года.

Читайте нас также:
#Венера #символика #астрономия #Марс #солнце
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
7
0
0
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Китай первым в мире перераспределил грунтовые воды по всей стране: никто не знал, что так можно
Изображение к статье: Россия на большей части своей территории походит на Канаду и Сахару. Иконка видео
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS выглядит иначе, чем раньше: новая фотография NASA
Изображение к статье: Этот аппарат произвел революцию в авиации. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн
Бизнес
Изображение к статье: «Раздвигая» потолки зарплат
Политика
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео