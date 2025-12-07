Уникальное астрономическое событие, которое жители Земли смогут наблюдать в первые дни января 2026 года, не повторится до 23 века и никогда ранее не происходило в православный Рождество. Он включает в себя почти идеальное соединение Солнца с Венерой и Марсом. Это мистическое совпадение.

Ожидаемое событие является первым в истории человеческой цивилизации, которое точно совпадает с православным Рождеством. Это придает празднику особую символику, которая математически доказана.

В начале 2026 года, с 6 по 9 января, небо порадует нас редким зрелищем — одновременной конъюнкцией двух ближайших планет, Венеры и Марса, с Солнцем. Это астрономическое явление, когда четыре небесных тела, включая Землю, совпадают, является чрезвычайно редким. Символизм события усиливается тем фактом, что его кульминация произойдет в православный Рождество 2026 года, в ночь с 6 на 7 января, сообщает Telegram-канал XRAS.

Когда стрелки вселенского часового механизма совпадают

Расчеты астрономов показывают, что такая конфигурация небесных тел является чрезвычайно редкой. Это происходит, когда Венера и Марс, двигаясь по своим орбитам, с Земли видны очень близко к диску Солнца — в данном случае на расстоянии примерно 1 градуса. 8 января 2026 года угловое расстояние будет меньше одного градуса.

За последние пять веков столь тесная одновременная конъюнкция Венеры и Марса с Солнцем происходила только три раза: в 1669, 1682 и июне 1968 года.

В течение текущего тысячелетия такое явление будет наблюдаться только четыре раза: в 2026, 2267, 2324 и 2623 годах. Поэтому следующие поколения не будут иметь такой возможности до 23 века.

Астрофизики из лаборатории солнечной активности отмечают еще один удивительный факт. Вероятность того, что такая точная конъюнкция планет совпадет с конкретной датой календаря, например, 7 января, еще более редка. Такое соединение может произойти только раз в 2000 лет. Поэтому ожидаемое событие является первым в истории человеческой цивилизации, которое точно совпадает с православным Рождеством. Это придает празднику особую символику, которая математически доказана.

В начале декабря 2025 года планеты начнут видимо приближаться к Солнцу: Марс будет находиться слева, а Венера — справа. К кануну Нового года расстояние сократится до 2-3 градусов, а в дни соединения — до минимума.

Астрологически Венера отвечает за чувства и отношения, а Марс представляет концентрацию энергии, действия и активности. Важно, что соединение планет произойдет в знаке Козерога. Это означает, что работать в этот период очень благоприятно, буквально не уставая.

Интересно, что во второй половине января Солнце сформирует соединение с тремя планетами — Венерой, Марсом и Меркурием — на расстоянии менее 4 градусов. Повторения этого «тройного» события придется ждать до 2235 года.