Некоторые люди кажутся непоколебимыми перед жизненными испытаниями. Астрология подсказывает, какие планеты помогают определенным знакам Зодиака оставаться устойчивыми и вести за собой других.

Телец

Телец находится под эгидой планеты Венера, а его стихия — Земля. Это делает представителей знака стабильными, уверенными в себе и надежными для окружающих. В сложных ситуациях Тельцы решают проблемы спокойно, уравновешенно и эффективно.

Особенность Тельцов: способность критически мыслить в чрезвычайных ситуациях. Такой характер формируется благодаря влиянию Венеры и Марса.

Весы

На первый взгляд Весы могут показаться нерешительными, но на самом деле они обладают психологической выносливостью и устойчивостью. Этот знак — элемент неживой природы, что добавляет ему внутренней силы и стойкости.

Особенность Весов: отзывчивость и щедрость благодаря Венере. Однако при необходимости Весы способны проявлять холодный расчет и решительность, что связано с влиянием Юпитера.

Источник: Хочу