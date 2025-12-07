Полки, шкафы, кладовки — где-то обязательно лежит сломанный фен, стопка старых журналов, одежда «на дачу», коробки с «памятным» хламом. Иногда мы сами не можем объяснить, зачем все это бережем. И расстаться с таким добром непросто.

Психолог и коуч Дарья Тарасова объясняет, что стоит за этой привычкой и как себе помочь.

Что такое «синдром Плюшкина»

Это не медицинский диагноз, а разговорное выражение. Так называют склонность к накопительству — привычку ничего не выбрасывать. Иногда речь действительно идет о тяжелых формах, когда человек не может расстаться ни с чем, даже с мусором. Но чаще — это привычное бытовое поведение: «жалко выбросить», «пусть лежит», «а вдруг пригодится».

«Важно понимать: накопительство — это не про лень или неаккуратность. За этой привычкой может скрываться тревожность, страх перемен, эмоциональная привязанность. Все это заслуживает внимания и бережного подхода. И в это можно и нужно смотреть», — поясняет психолог.

Почему трудно выбрасывать

У каждой вещи, которую мы храним, своя история. Причины, почему нам трудно расстаться с ними:

Страх нехватки. Особенно характерен для тех, кто вырос в 90-х или в семье, где «все было впрок». Даже если сейчас можно купить новое, внутри живет тревога: «А если потом не смогу позволить?»

Привязанность к прошлому. Одежда с выпускного, билет на концерт, чашка бабушки — такие вещи напоминают о важных моментах. Кажется, что память исчезнет вместе с вещью.

Тревога перед переменами. Избавляться от старого — значит признавать, что жизнь меняется, а перемены не всегда воспринимаются как безопасные.

Иллюзия контроля. Когда в жизни мало стабильности, хочется держаться хотя бы за вещи. Это дает ощущение порядка, пусть и мнимого.

Избегание. У каждого есть угол, ящик или шкаф, куда страшно заглянуть из-за нерешенных задач, воспоминаний и сомнений.

Как себе помочь

Не нужно ставить цель «все выбросить и начать с нуля». Подход должен быть постепенным и мягким:

Начинайте с простого. Один носок без пары, старая брошюра, поломанная ручка — выбросьте что-то незначительное. Наблюдайте свои эмоции — это помогает привыкнуть к тревоге, которую вызывает отпускание.

Разгребайте по чуть-чуть. Один ящик, одна полка, 15 минут в день. Эффективнее, чем пытаться освободить всю квартиру за выходные. Можно использовать технику Помодоро и таймер.

Сохраняйте воспоминания, а не вещи. Сделайте фото предмета, напишите пару слов о том, с чем он ассоциируется. Так вы сохраните главное без захламления.

Поддержите себя. Не все эмоции во время расхламления будут приятными. Иногда мы отпускаем не просто старую вещь, а часть своей истории.

Если вещи мешают жить

Если дома некуда поставить мебель, трудно пригласить гостей, шкафы не закрываются — возможно, накопительство стало способом справляться с тревогой, одиночеством или внутренней пустотой.

«В этом случае не стесняйтесь обратиться к психологу. Вместе можно найти другие, более здоровые способы восстановить ощущение стабильности и найти опоры», — советует Дарья Тарасова.

Безусловно, не нужно жить в идеально пустом пространстве. Но важно, чтобы дом не был хранилищем страхов. Освобождая место, мы освобождаем энергию и становимся ближе к себе. Начните с чего-то простого и безопасного — и заметите разницу.

Источник: all-for-woman.com