Ни для кого не секрет, что алкоголь вреден для здоровья. Даже если ты выпиваешь всего один бокал вина в день за ужином. Но как этот процесс влияет на организм?

Некоторые исследования показывают, что употребление вина может улучшить работоспособность мозга и предотвратить некоторые сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и даже кариес. Да, но только если не пить вино чрезмерно.

И нам жаль это говорить, но один бокал вина в день не рекомендуется органами здравоохранения. Это пагубно влияет на качество сна, повышает риск мигреней и желудочного рефлюкса.

Ежедневное употребление вина также вредно для фигуры и может стать причиной нежелательного увеличения веса. В среднем пищевая ценность бокала вина колеблется между 150 и 200 калориями и различается в красном, белом и розовом напитке, учитывая, что чем выше содержание алкоголя, тем больше калорий.