Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Развод со скандалом: супруга Виктора Логинова заявила об угрозах и насилии 0 383

Люблю!
Дата публикации: 10.01.2026
womanhit
Изображение к статье: Развод со скандалом: супруга Виктора Логинова заявила об угрозах и насилии

Девушка требует развод, на который актер якобы не согласен.

Молодая актриса Мария Гуськова объявила о расставании со звездой сериала "Счастливы вместе" Виктором Логиновым. В эмоциональном обращении к подписчикам она предъявила ряд серьезных претензий к своему супругу, с которым прожила шесть лет.

27-летняя артистка подробно описала, как за время отношений ее физическое и психологическое состояние ухудшилось. По ее словам, постоянный стресс привёл к тому, что она похудела до 38 килограммов, и была вынуждена обратиться за помощью к специалистам, а также начать прием антидепрессантов.

"Я устала пить антидепрессанты… я устала чувствовать себя больной", – призналась она.

В своем обращении Гуськова намекнула на факты физического насилия и систематических измен. В качестве доказательства она показала переписку актера с другой девушкой.

Мария также заявила, что ради сохранения семьи ей пришлось полностью отказаться от профессиональной реализации: пропускать кастинги, отказываться от фотосессий и посещения мероприятий, поскольку это не одобрялось супругом.

Большое беспокойство у молодой женщины вызывают угрозы, которые якобы звучат в ее адрес. Она сообщила, что от супруга ей поступали предупреждения о возможной порче репутации и угрозе родственникам.

"Я не собираюсь молчать, как это делали другие, пострадавшие морально женщины", – отметила Мария.

Несмотря на поданное заявление, Логинов, по информации Гуськовой, не соглашается на официальный развод. Актриса надеется на справедливое решение суда и заявила о своем намерении публично говорить о сложившейся ситуации, чтобы "остановить цепочку" подобных историй.

Этот брак стал для 50-летнего Виктора Логинова четвертым. Пара поженилась в 2020 году, и их союз неоднократно обсуждался в медиа из-за значительной разницы в возрасте. Ранее у пары уже возникали размолвки, но до настоящего времени им удавалось сохранять отношения. Сам актер пока никак не прокомментировал заявления супруги.

Читайте нас также:
#развод #семья #отношения #знаменитости #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ваш кот вас слышит, но молчит: почему питомцы нас игнорируют
Изображение к статье: Главные тренды бьюти-индустрии за год: каким мы запомним 2025-й
Изображение к статье: 3 простых ритуала для удачи в январе, которые реально работают
Изображение к статье: Как долго восстанавливаются легкие после пневмонии и что нужно знать о реабилитации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео