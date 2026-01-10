Специалисты Института мясо-молочной промышленности Беларуси разработали рецептуры натуральных сухих мясных смесей, которые могут служить сырьем для 3D-печати продуктов питания.

Ключевая особенность этой разработки заключается в том, что используемое сырье является полностью натуральным. В его составе отсутствуют консерванты, красители, стабилизаторы и усилители вкуса и аромата, отметила Ирина Калтович, заведующая сектором комплексных исследований мясных продуктов Института мясо-молочной промышленности.

«Кроме того, созданные смеси и эмульсии обладают сбалансированным аминокислотным, жирнокислотным и минеральным составом. Аналогов таких наполнителей в мировой практике не существует», — добавила она.

По словам эксперта, уникальность технологии заключается в том, что на 3D-принтере можно напечатать любое блюдо: от привычных котлет для взрослых до отбивных в виде персонажей мультфильмов для детей. Также возможно создание блюд с учетом индивидуальных потребностей каждого человека.

Исследователи уверены, что их инновация будет особенно востребована в ресторанной сфере. Это позволит сократить время приготовления сложных блюд для рестораторов.

В настоящее время ученые продолжают работу над улучшением рецептуры. В частности, они занимаются разработкой веганской колбасы на основе растительного сырья, исследование которой находится на завершающей стадии. В будущем планируется внедрение этой новинки в промышленное производство.