В мире
Дата публикации: 10.01.2026
ФОТО: Global Look Press

NYT: новым владельцем месторождения лития на Украине оказался друг Трампа Лаудер.

Новым владельцем крупного месторождения лития на Украине оказался друг президента США Дональда Трампа — Рональд Лаудер. Об этом сообщает издание The New York Times.

«Решение было принято комиссией правительства Украины. (...) Хотя еще требуется формальное одобрение кабинета министров страны, чиновники комиссии на условиях анонимности заявили, что сделка, по сути, уже заключена», — пишут авторы материала.

Рональда Лаудера они назвали наследником занимающейся производством косметики корпорации Estée Lauder. По данным журналистов, с Трампом он знаком еще со студенческих лет. Более того, именно Лаудер якобы подсказал главе государства идею покупки богатой ресурсами Гренландии.

«Другим инвестором является TechMet — энергетическая компания, частично принадлежащая инвестиционному агентству правительства США, созданному во время первого срока Трампа», — отмечает издание.

Тем временем Трамп рассказал, на каких условиях Вашингтон согласился участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Он уточнил, что США пошли на это из-за сделки с Киевом по редкоземельным металлам.

#Украина #инвестиции #сделка #экономика #политика
