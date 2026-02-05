Baltijas balss logotype
«Российская агентура в Европе подогревает радикализм» 3 231

В мире
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Российская агентура в Европе подогревает радикализм»

Глава МИДа Польши о необходимости сдерживания России.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски заявил Польскому радио, что Европа должна была раньше нарастить собственные оборонные возможности и последовательно выполнять обязательства НАТО. «Это вызывает уважение в Вашингтоне и одновременно сдерживает Владимира Путина», - подчеркнул Сикорский в интервью Польскому радио. По его словам, Польша уже увеличивает оборонные расходы сверх требований НАТО, действуя в собственных интересах.

При этом он отметил, что уровень доверия европейцев к США снижается, и это ещё один аргумент в пользу усиления европейской обороны.

Сикорски также предупредил: «Не только Россия хотела бы разрушить европейское единство, хотя именно россияне действуют наиболее агрессивно. Их агентура в Европе подогревает антиевропейские настроения и радикализм».

#НАТО #США #Польша #Европа #оборона #Россия #политика
(3)
  • VS
    Vad Sorry
    6-го февраля

    Ну тут же демократия:)):(((((

    4
    1
  • VS
    Vad Sorry
    6-го февраля

    ? По идее Европа нанимает за деньги армию , даёт оружие, и убивает ни своими руками а наемниками Россиян, а тут они подогревают:))) Путин просто тряпка

    5
    1
  • VS
    Vad Sorry
    6-го февраля

    Ну да ,,да да , давать деньги и оружие Украине , по идее наемники, что бы воевали с Россией это ок:))) а они подогревают:))) Было бы интересно если Путин психанул и скажем так 10 миллиардов дал на оружие и наемников и послал в Европу воевать? Скажем так ... Европа этим способом сейчас и действует:)))

    6
    1
