Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски заявил Польскому радио, что Европа должна была раньше нарастить собственные оборонные возможности и последовательно выполнять обязательства НАТО. «Это вызывает уважение в Вашингтоне и одновременно сдерживает Владимира Путина», - подчеркнул Сикорский в интервью Польскому радио. По его словам, Польша уже увеличивает оборонные расходы сверх требований НАТО, действуя в собственных интересах.

При этом он отметил, что уровень доверия европейцев к США снижается, и это ещё один аргумент в пользу усиления европейской обороны.

Сикорски также предупредил: «Не только Россия хотела бы разрушить европейское единство, хотя именно россияне действуют наиболее агрессивно. Их агентура в Европе подогревает антиевропейские настроения и радикализм».