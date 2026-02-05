Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китай вводит финансовую блокаду Панамы в ответ на изъятие Панамского канала 0 1977

В мире
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Китай вводит финансовую блокаду Панамы в ответ на изъятие Панамского канала

Китай просит госкомпании приостановить переговоры по новым контрактам с панамскими компаниями, сообщаетв четверг агентство Bloomberg.

"Китай просит государственные компании приостановить переговоры по новым проектам в Панаме в рамках кампании возмездия Пекина после того, как эта страна Центральной Америки аннулировала контракт с гонконгской компанией CK Hutchison на управление двумя портами на ее стратегическом канале", - сообщает агентство со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, "такое решение может сорвать потенциальные инвестиции на миллиарды долларов".

Кроме того, отметили источники, Пекин также обратился к судоходным компаниям с призывом рассмотреть возможность перераспределения грузов через другие порты, если это не повлечет за собой значительных дополнительных затрат.

Накануне в Китае подвергли критике решение Верховного суда Панамы, который признал не соответствующим конституции концессионный договор о передаче двух портов на обеих сторонах Панамского канала гонконгской компании CK Hutchison.

"Решение юридически абсурдно и нелепо, содержит логические недочеты", - говорится в заявлении Управления по делам Гонконга и Макао Государственного совета Китая.

В прошлом году CK Hutchison согласилась передать концессию на управление каналом консорциуму во главе с американской компанией BlackRock, но сделку заблокировал Китай.

Читайте нас также:
#инвестиции #Панама #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: NEXTA/TELEGRAM
Изображение к статье: x.com/SecScottBessent
Изображение к статье: Следующий раунд мирных переговоров может пройти в США - Зеленский
Изображение к статье: Тяжелая работа позволяет хорошо получать. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы
В мире
Изображение к статье: Посол США в Польше разругался со спикером сейма
В мире
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы
В мире
Изображение к статье: Посол США в Польше разругался со спикером сейма
В мире
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео