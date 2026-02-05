"Китай просит государственные компании приостановить переговоры по новым проектам в Панаме в рамках кампании возмездия Пекина после того, как эта страна Центральной Америки аннулировала контракт с гонконгской компанией CK Hutchison на управление двумя портами на ее стратегическом канале", - сообщает агентство со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, "такое решение может сорвать потенциальные инвестиции на миллиарды долларов".

Кроме того, отметили источники, Пекин также обратился к судоходным компаниям с призывом рассмотреть возможность перераспределения грузов через другие порты, если это не повлечет за собой значительных дополнительных затрат.

Накануне в Китае подвергли критике решение Верховного суда Панамы, который признал не соответствующим конституции концессионный договор о передаче двух портов на обеих сторонах Панамского канала гонконгской компании CK Hutchison.

"Решение юридически абсурдно и нелепо, содержит логические недочеты", - говорится в заявлении Управления по делам Гонконга и Макао Государственного совета Китая.

В прошлом году CK Hutchison согласилась передать концессию на управление каналом консорциуму во главе с американской компанией BlackRock, но сделку заблокировал Китай.