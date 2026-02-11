Столбики термометров в этих городах в начале весны могут подниматься до +18°C на юге Европы есть немало теплых и солнечных направлений, куда можно отправиться отогреться.

Тем временем, опытные путешественники нередко выбирают для поездок первый месяц весны, поскольку в это время еще можно найти солнечные европейские курорты по разумным ценам, при этом максимально используя прохладную погоду для планирования более масштабных экскурсионных маршрутов.

Издание о путешествиях Which? Travel отобрало четыре замечательных теплых направления Европы, которые стоит посетить в марте, да еще и не за все деньги мира.

Где в Европе солнечно и недорого в марте 2026

Катания, Италия

Средняя максимальная температура: +18°C

Хотя знаменитый вулкан Этна на Сицилии может быть покрыт снегом даже в марте, температура в одном из самых красивых городов острова Катании уже является довольно комфортной для прогулок по его потрясающим барочным улочкам.

Умеренная температура и солнечная погода идеально подходят для долгих прогулок, позволяя увидеть больше, чем в разгар лета, включая церковь Сант-Агата и собор Святой Агаты, а также сады, монастыри и блошиные рынки, которые предлагает город. Еще одно must visit — знаменитый рыбный рынок Ла Пескерия недалеко от площади Дуомо.

Альмерия, Испания

Средняя максимальная температура: +17°C

Андалузская столица может похвастаться более чем 200 километрами диких пляжей. Альмерия славится своими пустынными пейзажами, которые можно было увидеть в фильмах об Индиане Джонсе и популярных телесериалах вроде "Доктора Кто" и "Игры престолов".

Любители истории и архитектуры могут ознакомиться тут с древней крепостью Алькасаба, городским собором 1524 года, арабскими колодцами и сохранившимися убежищами времен гражданской войны в Испании.

Тем временем, комфортная температура в пределах +15-20°C создает прекрасные условия для пеших прогулок по природному парку Кабо-де-Гата.

Порту, Португалия

Средняя максимальная температура: +16°C

По мере того, как популярность Лиссабона среди туристов достигает запредельных высот, Порту предлагает нечто более неторопливое — особенно для тех, кто посещает город в марте. Это не совсем летняя погода для отдыха, но когда начинают цвести магнолии и солнце отражается от красочных азулежу, март дает посетителям возможность исследовать этот небольшой холмистый город пешком, наслаждаясь долгими обедами, дегустацией вин и прогулками вдоль реки Дору.

Посетив город в начале марта, также можно попасть на заключительную часть Международного кинофестиваля в Порту, который в этом году пройдет с 27 февраля по 8 марта. Или же не спеша прогуляйтесь по знаменитым уличным рынкам Порту-Белу (каждую субботу на площади Карлоса Альберту), Меркадо да Алегрия (по воскресеньям в Жардим-ду-Пассейо-Алегри) и чуть более туристическому рынку Рибейра, где можно найти множество керамики, гравюр, ювелирных изделий и деликатесов, которые можно привезти домой.

Крит, Греция

Средняя максимальная температура: +16°C

Уникальное сочетание исторических памятников, живописных природных мест и просторных пляжей Крита можно ощутить в марте при комфортной температуре и без толп туристов, характерных для высокого сезона.

В течение месяца гостей острова ждут шесть часов великолепного солнечного света, а количество дождливых дней в месяце составляет всего восемь. Элунда, Ханья и Ретимно — самые теплые районы острова, а в Сисси немного прохладнее — +14°C.

Столица Крита, Ираклион, изобилует исторической архитектурой, но не стоит упускать из виду оживленный портовый город Ханья, в архитектуре которого прослеживаются венецианские, египетские и османские влияния, а его история восходит к 14 веку. Среди близлежащих достопримечательностей — природный заповедник Элафониси с его естественно розовыми пляжами и безмятежное озеро Курнас.