Используемые РФ терминалы Starlink в Украине деактивированы

В мире
Дата публикации: 05.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Используемые РФ терминалы Starlink в Украине деактивированы

Используемые россиянами интернет-терминалы Starlink заблокированы, а украинские устройства, внесенные в "белый список", возобновили работу, сообщил министр обороны Украины Федоров. Российские военкоры возмущаются сбоями.

Терминалы спутникового интернета Starlink, используемые российскими войсками на фронте в Украине, деактивированы, заявил министр обороны Украины Михаил Федоров. Первая очередь украинских терминалов, внесенных в "белый список", возобновила работу, указал он в Telegram в четверг, 5 февраля.

По его словам, процесс верификации украинских терминалов Starlink продолжается, а списки обновляются раз в сутки. Пользователям, которые уже подали заявки на регистрацию терминалов, но еще не получили доступ к связи, рекомендовано подождать."Это очень масштабный процесс, требующий времени. Параллельно уже сейчас работаем над тем, чтобы данные поступали на проверку в режиме реального времени", - написал далее Федоров.

В Минобороны подчеркнули, что стабильная и непрерывная связь остается критически важной для украинских военных, и поблагодарили подразделения, которые оперативно прошли процедуру подтверждения своих терминалов.

Российские военкоры пишут о масштабных сбоях в работе Starlink

В тот же день российские провоенные блогеры сообщили о масштабных сбоях в работе терминалов Starlink в районах боевых действий в Украине. По меньшей мере девять блогеров, близких к ВС РФ, заявили о потере связи Starlink, передает агентство AFP. Военкоры жалуются, что это может ослабить способность российских войск продолжать войну с использованием БПЛА и затруднить координацию между подразделениями. В частности, военкор "Комсомольской правды" Александр Коц назвал Starlink российской "ахиллесовой пятой".

Газета The Moscow Times также обращает внимание на публикации Z-блогеров, которые массово жалуются на неработающие у российских военных терминалы Starlink. Сообщается, что связь пропала почти у 90% подразделений, и это серьезно ударило по передовым группам. Среди прочих об этом написали Владимир Романов, "Тринадцатый", "Два майора", "Военный обозреватель" и "Белорусский силовик".

При этом отмечается, что "сильнее всего это ударит по передовым штурмовым группам закрепления, например в Купянске, так как они утратили возможности для связи". Ряд блогеров подчеркивают, что альтернативы Starlink "просто не существует".

Федоров начал учет украинских терминалов Starlink и отключение российских

"Белый список" терминалов спутникового интернета Starlink был введен несколько дней назад в ответ на использование Starlink российскими войсками, продолжающими полномасштабную войну против Украины. В список вносятся используемые Украиной терминалы Starlink при сотрудничестве с компанией-разработчиком SpaceX. При этом процесс регистрации для украинцев будет осуществляться "бесплатно, быстро и без лишней бюрократии" в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП), заявил Федоров.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ранее сообщал о сотнях атак российских дронов, оснащенных модулями Starlink. Он также предположил, что дроны Shahed, управляемые через Starlink, 27 января атаковали пассажирский поезд в Харьковской области, в результате чего погибли пять человек.

Глава Минобороны указал, что его ведомство сообщило компании SpaceX о фактах применения Starlink российской армией для управления БПЛА при атаках на украинские города и объекты, и "предложили конкретные способы решения проблемы". По словам Федорова, американская компания немедленно начала работать над решением. 1 февраля владелец SpaceX Илон Маск сообщил об успехе усилий, направленных против использования Starlink российскими военными.

Читайте нас также:
#Украина #интернет #spacex #starlink #Минобороны #дроны #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
