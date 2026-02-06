Неутешительный вывод: у латвийских сениоров, если сравнивать с другими странами Европы, низкий показатель здоровых лет жизни и высокий уровень на хронических заболеваний.

Хуже всех?

Центр профилактики и контроля заболеваний на минувшей неделе обнародовал тематический доклад по здоровью пожилых людей в Латвии.

Доля пожилых людей в латвийском обществе, как и во всей Европе растет. В 2025 году примерно 22% населения Латвии были старше 64 лет. При этом долгая жизнь в Латвии отнюдь не всегда означает здоровые годы.

После достижении 65 лет, в среднем количество здоровых лет жизни в Латвии составляет всего 4,8 года, а в странах ЕС — вдвое больше — 9,4 года.

В Эстонии — 7,6 года, Литве — 7,4 года, в Швеции почти 14 лет, в Финляндии — 9,4 года.

Что значит, что большая часть пожилых людей в Латвии проводят остаток жизни с хроническими заболеваниями, ограничениями по здоровью и "развлечениями" в виде походов к медикам и попадания в больницы.

Сениоры составляют более четверти всех оплачиваемых государством амбулаторных пациентов и почти половину лечащихся в больницах. Вызовы скорой помощи к пенсионерам составляют почти половину всех вызовов, и примерно в половине случаев заканчиваются госпитализацией.

От чего умирают чаще

Самая частая причина смерти среди пожилых людей - сердечно-сосудистые заболевания, составившие в 2024-м году составили 57% всех смертей.

Они также являются основной причиной поступления в больницу и вызовов скорой помощи, чаще всего из-за повышенного артериального давления, проблем с сердцем и инсульта.

Вторая по частоте причина смерти - злокачественные опухоли (20 %в 2024 году). Они также являются одной из самых частых причин лечения в больницах.

Проблема депрессий и самоубийств

Еще одна «больная тема» - психическое здоровье. У многих сениоров психические расстройства не распознаются своевременно, и лечение часто начинается с запозданием.

Почти у половины пенсионеров с зарегистрированными психическими расстройствами диагностирована деменция или другие нарушения, связанные с работой мозга, а симптомы депрессии диагностированы примерно у каждого пятого.

Из-за нарушений психического здоровья сениоры нередко длительное время лечатся в больнице, а самоубийства являются второй по частоте внешней причиной смерти после падений.

Из-за травм гибнет около 100 человек в год

Травмы, особенно падения, — еще один существенный риск для здоровья в возрасте "за 65".

Падения - главная внешняя причина смерти для сениоров и одна из самых частых причин потери самостоятельности и необходимости длительного ухода.

В среднем ежегодно из-за падений погибают более ста сениоров, а последствия таких травм зачастую тяжелые и продолжительные.

Факторы риска

Многие пожилые люди ведут малоподвижный образ жизни, и почти 80% из них имеют избыточный вес или страдают ожирением, — констатирует ЦПКЗ.

И еще. Несмотря на то, что курение и употребление алкоголя среди сениоров реже, чем у более молодых возрастных групп, эти факторы риска по-прежнему существуют, особенно среди мужчин, и способствуют как развитию хронических заболеваний, так и риску травм.

По мнению ЦПКЗ, официальной медицине необходимо теснее связывать услуги здравоохранения и социального обслуживания, особенно в регионах Латвии.