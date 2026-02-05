Премьер-министр Кристен Михал в четверг заверил, что, несмотря на высказывания президента Алара Кариса о достижении мира в Украине, внешнеполитический курс Эстонии в этом вопросе не изменился.

По словам Михала, в интересах Эстонии – максимально единая и сильная внешняя политика Европы, направленная на защиту Украины и оказание давления на Россию. «Мы за это и выступали», – подчеркнул Михал.

По словам Михала, внешняя политика Эстонии поддерживает Украину и не идет на уступки России, а также не считает уместными сепаратные переговоры с Путиным и легитимизацию его участия в них. Напротив, она направлена на оказание давления на Россию.

«Мы являемся одними из крупнейших помощников Украины, и этим стоит гордиться. Это не соревнование, а принципиальный вопрос», – сказал Михал.

Он подтвердил, что Европейский союз находится за одним столом переговоров с Украиной, и иногда к ним присоединяются и США. «В случае с Россией работает только давление. Если перекрыть диктатору кислород, тогда можно двигаться дальше», – продолжил Михал.

«Уступаем ли мы в принципе территориальной целостности и в том, что границы не меняются силой? Ответ – снова "нет". Это касается и случая с Гренландией, и в равной степени Украины», – сказал Михал.

По словам Михала, все разговоры о том, что Украина могла бы отдать России часть своей земли, несостоятельны, поскольку никогда не знаешь, во что в итоге превратится этот «кусочек». «Так что да, внешняя политика Эстонии не изменилась. И я не вижу в этих высказываниях противоречия между президентом и правительством. Я вижу здесь противоречие с внешнеполитическим курсом эстонского государства, который, безусловно, шире, чем одно лишь правительство, – это и парламент, и те же самые основополагающие ценности, которые воплощает эстонское государство. Мы принципиально поддерживаем Украину и находимся на ее стороне», – сказал Михал, добавив, что прозвучавшие заявления определенно нельзя назвать удачными.

«У меня очень хорошие отношения с президентом, поэтому мне грустно, что приходится вообще говорить подобные вещи», – добавил премьер-министр.

Президент Алар Карис в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что в какой-то момент Украине придется рассмотреть вопрос о временной уступке территории ради достижения мира, однако отметил, что такое решение может принять только сама Украина, передает Postimees.

Напомним, что накануне Алан Карис и латвийский премьер Эвика Силиня заявили, что Евросоюзу надо сесть с Россией за стол переговоров.