Кэти Берри и Мэри Гальярди считают, что даже кухня, обладающая множеством ящиков и шкафов, требует тщательной организации, чтобы ее содержимое использовалось по назначению и не представляло угрозы. Тем не менее, на кухне у многих находятся предметы, которые следует выбросить.

Посуда с поврежденным антипригарным покрытием

«Исследования показывают, что поврежденное антипригарное покрытие может выделять токсичные химические вещества, способные нанести серьезный вред здоровью. Поэтому использование такой посуды не рекомендуется, а хранить ее не имеет смысла, так как восстановлению она не подлежит», — утверждает Кэти Берри.

Посуда со сколами и трещинами

Эксперты отмечают, что кружки с трещинами и стеклянная посуда со сколами встречаются довольно часто. Эти предметы могут быть опасны: нередки случаи, когда кружки с трещинами лопались при наливании горячего чая. Зазубрины на стеклянной посуде могут привести к царапинам и порезам, сообщает онлайн-издание MarthaStewart.com.

Лишние контейнеры

Контейнеры — это недорогой и удобный способ хранения продуктов. Однако некоторые из них могут оказаться ненужными. Они могут быть неудобными или не соответствовать потребностям конкретной семьи. Хранить такие контейнеры не стоит, как и те, которые треснули или остались без крышек и других деталей по различным причинам.

Деформированные кастрюли и сковородки

«Проблема деформированных сковородок заключается в том, что они не стоят ровно на конфорке, что приводит к неравномерному приготовлению пищи. Кроме того, посуда с неровным дном может стать причиной случайного опрокидывания горячей еды. Починить такую посуду зачастую невозможно или слишком дорого, поэтому лучше ее заменить», — советует Кэти Берри.

Эксперт также рекомендует избавиться от поцарапанных или деформированных разделочных досок, как пластиковых, так и деревянных. В их царапинах скапливаются бактерии, а из-за изгибов доска может покачиваться, что увеличивает риск порезов.

Кухонный текстиль

«Те, кто хранит на кухне запас тканевых салфеток, полотенец и скатертей, иногда забывают проверять их на наличие пятен. Необходимо оценить, как часто они используются, в каком состоянии и не слишком ли их много», — говорит Мэри Гальярди.

Эксперты по уборке также рекомендуют удалить из холодильника все просроченные продукты. В шкафах стоит перепроверить сроки годности продуктов и не использовать просроченные ингредиенты для приготовления пищи. Хранить несвежие сушеные травы и специи бесполезно. Оценить их свежесть можно по запаху: если аромат утрачен, то и для блюда такие приправы не принесут пользы.