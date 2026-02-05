Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А у вас есть такие вещи? Опасные предметы на кухне 0 383

Дом и сад
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: А у вас есть такие вещи? Опасные предметы на кухне

Кэти Берри и Мэри Гальярди считают, что даже кухня, обладающая множеством ящиков и шкафов, требует тщательной организации, чтобы ее содержимое использовалось по назначению и не представляло угрозы. Тем не менее, на кухне у многих находятся предметы, которые следует выбросить.

 

Посуда с поврежденным антипригарным покрытием

«Исследования показывают, что поврежденное антипригарное покрытие может выделять токсичные химические вещества, способные нанести серьезный вред здоровью. Поэтому использование такой посуды не рекомендуется, а хранить ее не имеет смысла, так как восстановлению она не подлежит», — утверждает Кэти Берри.

Посуда со сколами и трещинами

Эксперты отмечают, что кружки с трещинами и стеклянная посуда со сколами встречаются довольно часто. Эти предметы могут быть опасны: нередки случаи, когда кружки с трещинами лопались при наливании горячего чая. Зазубрины на стеклянной посуде могут привести к царапинам и порезам, сообщает онлайн-издание MarthaStewart.com.

Лишние контейнеры

Контейнеры — это недорогой и удобный способ хранения продуктов. Однако некоторые из них могут оказаться ненужными. Они могут быть неудобными или не соответствовать потребностям конкретной семьи. Хранить такие контейнеры не стоит, как и те, которые треснули или остались без крышек и других деталей по различным причинам.

Деформированные кастрюли и сковородки

«Проблема деформированных сковородок заключается в том, что они не стоят ровно на конфорке, что приводит к неравномерному приготовлению пищи. Кроме того, посуда с неровным дном может стать причиной случайного опрокидывания горячей еды. Починить такую посуду зачастую невозможно или слишком дорого, поэтому лучше ее заменить», — советует Кэти Берри.

Эксперт также рекомендует избавиться от поцарапанных или деформированных разделочных досок, как пластиковых, так и деревянных. В их царапинах скапливаются бактерии, а из-за изгибов доска может покачиваться, что увеличивает риск порезов.

Кухонный текстиль

«Те, кто хранит на кухне запас тканевых салфеток, полотенец и скатертей, иногда забывают проверять их на наличие пятен. Необходимо оценить, как часто они используются, в каком состоянии и не слишком ли их много», — говорит Мэри Гальярди.

Эксперты по уборке также рекомендуют удалить из холодильника все просроченные продукты. В шкафах стоит перепроверить сроки годности продуктов и не использовать просроченные ингредиенты для приготовления пищи. Хранить несвежие сушеные травы и специи бесполезно. Оценить их свежесть можно по запаху: если аромат утрачен, то и для блюда такие приправы не принесут пользы.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как определить, что пора менять тормозные колодки?
Изображение к статье: Как очистить кожаные перчатки?
Изображение к статье: Значение витамина D в феврале
Изображение к статье: Агафьев день: почему 5 февраля стоит испечь куриный пирог

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Она уверенно шагает по дороге славы. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Психологи выяснили, что девочкам в школе комфортнее, чем мальчикам
Люблю!
Изображение к статье: Комета C/2026 A1 будет видна в небе даже днем: астрономы рассказали, когда смотреть вверх
Техно
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео