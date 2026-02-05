Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Госдума РФ грозит Эстонии: «Ваши суда могут не дойти до портов» 3 657

В мире
Дата публикации: 05.02.2026
Euronews
Изображение к статье: Госдума РФ грозит Эстонии: «Ваши суда могут не дойти до портов»

Россия угрожает Эстонии ответными мерами за задержание грузового судна Baltic Spirit, следовавшего в Россию. В Государственной думе уже заговорили о массовом задержании эстонских судов.

Официальная представительница МИД России Мария Захарова во время брифинга предупредила, что Москва отреагирует на риски и угрозы, вытекающие из нового морского законодательства Эстонии. «Пока эстонцы не осмеливаются применять свое новое так называемое законодательство в отношении судов под российским флагом», — сказала она. Однако в Государственной думе прозвучали более воинственные призывы.

Председатель комитета Госдумы по обороне, член Морской коллегии правительства России Андрей Картаполов назвал произошедшее провокацией и пиратством, пообещав жесткий ответ. «Никто не собирается им это прощать, разговор с ними будет серьезный. Мы должны реагировать с самоуважением и, главное, не опускаясь до их уровня. Разумеется, мы поднимем этот вопрос на дипломатическом уровне, однако все необходимые выводы уже сделаны», — заявил депутат, добавив, что теперь все эстонские суда в Балтийском море «рискуют не достичь» своих портов назначения.

Судно следовало из Эквадора в Санкт-Петербург и зашло в эстонские территориальные воды для дозаправки.

Уже сообщалось, что следователи Налогово-таможенного департамента Эстонии в совместной операции с полицией и Военно-морскими силами задержали зарегистрированное на Багамах контейнерное судно, которое подозревается в контрабанде. Во вторник в 17.10 в ходе совместной операции недалеко от острова Найссаар сотрудники Налогово-таможенного департамента Эстонии в сотрудничестве со спецподразделением полиции и Военно-морскими силами задержали грузовое судно Baltic Spirit, направлявшееся в Россию. Основанием для задержания стали подозрения в причастности судна к контрабанде.

Спецподразделение полиции поднялось на палубу судна, и корабль был задержан для дальнейшей таможенной проверки. Экипаж судна сопротивления не оказывал. Судно следовало из Эквадора в Санкт-Петербург и зашло в эстонские воды для пополнения запасов топлива. На момент первоначальной таможенной проверки судно находилось на официальной якорной стоянке. Согласно информации, имеющеися в распоряжении Военно-морских сил Эстонии, Baltic Spirit не является судном российской «теневой флоты» и не подпадает под санкции Европейского союза.

ДОПОЛНЕНО: Эстония отпустила взятый штурмом контейнеровоз с российским экипажем.

Читайте нас также:
#Эстония #санкции #контрабанда #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
3
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • I
    Inga
    6-го февраля

    тётка

    0
    2
  • З
    Злой
    5-го февраля

    Как всегда со стороны Захаровой пустое сотрясание воздуха, которое не будет иметь никаких последствий, я бы на её месте перестал позориться, и отпускать реплики которые ничем не подкреплены, просто уже смешно читать это ещё со времён её грозных, но пустых заявлений в твиттере.

    3
    11
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го февраля

    Эстонские суда могут не дойти до портов. Все полтора судна...

    8
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: NEXTA/TELEGRAM
Изображение к статье: x.com/SecScottBessent
Изображение к статье: Следующий раунд мирных переговоров может пройти в США - Зеленский
Изображение к статье: Тяжелая работа позволяет хорошо получать. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы
В мире
Изображение к статье: Посол США в Польше разругался со спикером сейма
В мире
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы
В мире
Изображение к статье: Посол США в Польше разругался со спикером сейма
В мире
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео