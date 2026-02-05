Россия угрожает Эстонии ответными мерами за задержание грузового судна Baltic Spirit, следовавшего в Россию. В Государственной думе уже заговорили о массовом задержании эстонских судов.

Официальная представительница МИД России Мария Захарова во время брифинга предупредила, что Москва отреагирует на риски и угрозы, вытекающие из нового морского законодательства Эстонии. «Пока эстонцы не осмеливаются применять свое новое так называемое законодательство в отношении судов под российским флагом», — сказала она. Однако в Государственной думе прозвучали более воинственные призывы.

Председатель комитета Госдумы по обороне, член Морской коллегии правительства России Андрей Картаполов назвал произошедшее провокацией и пиратством, пообещав жесткий ответ. «Никто не собирается им это прощать, разговор с ними будет серьезный. Мы должны реагировать с самоуважением и, главное, не опускаясь до их уровня. Разумеется, мы поднимем этот вопрос на дипломатическом уровне, однако все необходимые выводы уже сделаны», — заявил депутат, добавив, что теперь все эстонские суда в Балтийском море «рискуют не достичь» своих портов назначения.

Судно следовало из Эквадора в Санкт-Петербург и зашло в эстонские территориальные воды для дозаправки.

Уже сообщалось, что следователи Налогово-таможенного департамента Эстонии в совместной операции с полицией и Военно-морскими силами задержали зарегистрированное на Багамах контейнерное судно, которое подозревается в контрабанде. Во вторник в 17.10 в ходе совместной операции недалеко от острова Найссаар сотрудники Налогово-таможенного департамента Эстонии в сотрудничестве со спецподразделением полиции и Военно-морскими силами задержали грузовое судно Baltic Spirit, направлявшееся в Россию. Основанием для задержания стали подозрения в причастности судна к контрабанде.

Спецподразделение полиции поднялось на палубу судна, и корабль был задержан для дальнейшей таможенной проверки. Экипаж судна сопротивления не оказывал. Судно следовало из Эквадора в Санкт-Петербург и зашло в эстонские воды для пополнения запасов топлива. На момент первоначальной таможенной проверки судно находилось на официальной якорной стоянке. Согласно информации, имеющеися в распоряжении Военно-морских сил Эстонии, Baltic Spirit не является судном российской «теневой флоты» и не подпадает под санкции Европейского союза.

ДОПОЛНЕНО: Эстония отпустила взятый штурмом контейнеровоз с российским экипажем.