Мать пятерых детей и роковая красотка: Глафира Тарханова поразила фото в прозрачном платье 1 2876

Люблю!
Дата публикации: 06.02.2026
womanhit
Изображение к статье: Мать пятерых детей и роковая красотка: Глафира Тарханова поразила фото в прозрачном платье

42-летняя актриса примерила неожиданный для себя образ. Тарханова предстала перед фанатам как истинная роковая дама.

Глафира Тарханова, по мнению поклонников, настоящая супервуман. Она успешно совмещает карьеру, оставаясь всегда на плаву, и материнство — у актрисы уже пятеро наследников. При этом звезда «Громовых» остается такой же красавицей, какой всегда и была.

Сегодня 42-летняя Глафира в очередной раз доказала, что она может дать фору молодым. Знаменитость опубликовала серию пикантных фотографий. Тарханова облачилась в прозрачное короткое платье, а поверх надела шубу. Артистке сделала яркий насыщенный макияж с акцентом на губы.

tarhanova-new.jpg

Соцсети.

«Очень классные фотографии, образ огонь!», «Мое мнение — очень красиво, но тревога и грусть присутствуют», «Демоническая красота», «Обворожительная», «Такая шикарная», «Очень сексуальная девушка!» — были сражены фолловеры Тархановой.

Для Глафиры подобный выход — редкость. Актриса вообще не любительница откровенных образов, также она признается, что никогда не снимается обнаженной. Для нее съемки в сексуальных эпизодах — строгое табу.

Примечательно, что в сериале Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие-2» Тарханова появлялась обнаженной. Однако, по словам актрисы, зрители лицезрели не ее настоящее тело, а «магию кино». «В кино есть свои секреты, пусть они таковыми и останутся», — сказала Глафира.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • I
    Inga
    6-го февраля

    джейн 🤮

    0
    2

