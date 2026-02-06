42-летняя актриса примерила неожиданный для себя образ. Тарханова предстала перед фанатам как истинная роковая дама.

Глафира Тарханова, по мнению поклонников, настоящая супервуман. Она успешно совмещает карьеру, оставаясь всегда на плаву, и материнство — у актрисы уже пятеро наследников. При этом звезда «Громовых» остается такой же красавицей, какой всегда и была.

Сегодня 42-летняя Глафира в очередной раз доказала, что она может дать фору молодым. Знаменитость опубликовала серию пикантных фотографий. Тарханова облачилась в прозрачное короткое платье, а поверх надела шубу. Артистке сделала яркий насыщенный макияж с акцентом на губы.

Соцсети.

«Очень классные фотографии, образ огонь!», «Мое мнение — очень красиво, но тревога и грусть присутствуют», «Демоническая красота», «Обворожительная», «Такая шикарная», «Очень сексуальная девушка!» — были сражены фолловеры Тархановой.

Для Глафиры подобный выход — редкость. Актриса вообще не любительница откровенных образов, также она признается, что никогда не снимается обнаженной. Для нее съемки в сексуальных эпизодах — строгое табу.

Примечательно, что в сериале Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие-2» Тарханова появлялась обнаженной. Однако, по словам актрисы, зрители лицезрели не ее настоящее тело, а «магию кино». «В кино есть свои секреты, пусть они таковыми и останутся», — сказала Глафира.