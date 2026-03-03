Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма были в браке четыре года. Общих детей у них не было, а отношения часто сопровождались ссорами. В 2024 году пара окончательно рассталась. Спустя некоторое время Янис покончил с собой. Теперь его родители винят в случившемся Анну. Они утверждают, что певица забрала все деньги сына, и хотят отсудить у нее имущество.

Артистка старалась лишний раз это не комментировать. Однако накануне ее терпение лопнуло. На странице личного блога Седокова заявила, что ничего не брала у бывшего мужа. Свою недвижимость Анна покупала сама, оформляя ипотеки. По словам звезды, она работает с 14 лет и привыкла обеспечивать себя самостоятельно, в отличие от родственников Яниса.

Особые претензии у Седоковой возникли к первой жене спортсмена — Сане Оше. Анна утверждает, что Сана и ее новый супруг живут в квартире Яниса и ездят на его машине. При этом они продолжают следить за жизнью певицы в соцсетях и намереваются обогатиться за ее счет.

«Я бы очень хотела, чтобы все отстали от меня и поняли наконец, что люди зарабатывают деньги, ходя на работу, принося пользу другим... На абсолютно каждое слово у меня есть бумажка... Встретимся в суде, мои жадные бездельники! Посмотрим, на чьей стороне правда», — написала Анна Седокова.