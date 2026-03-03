Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины 0 289

Люблю!
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины

Жители крупных городов сталкиваются с тревожностью в несколько раз чаще, чем люди из небольших населённых пунктов.

Однако, по словам психолога Александра Логинова, во многих случаях мы сами усиливаем это состояние своими ежедневными привычками. Специалист назвал факторы, которые чаще всего повышают уровень внутреннего напряжения и раздражительности.

Большое количество кофе

Современную офисную жизнь сложно представить без кофе. Многие признаются, что буквально не могут начать день без нескольких чашек, особенно если это крепкий эспрессо.

Александр Логинов объясняет: кофе стимулирует выработку адреналина и кортизола — гормонов стресса. В результате даже в спокойной обстановке человек может ощущать необоснованную тревогу, внутреннее напряжение и учащённое сердцебиение.

Постоянный контакт со смартфоном

Гаджет в руках стал привычным продолжением человека. Проблема начинается тогда, когда невозможно провести даже 10–15 минут без проверки социальных сетей.

По словам психолога, запускается механизм постоянного сравнения себя с другими — более успешными, красивыми, богатыми. Это вызывает целую гамму негативных эмоций: от раздражения до чувства собственной несостоятельности. Постепенно формируется хроническое напряжение.

Низкий уровень сахара

Голод — не просто неприятное ощущение. При снижении уровня сахара в крови организм воспринимает ситуацию как стресс.

Люди, придерживающиеся жёстких диет, часто находятся в состоянии резких скачков сахара. Организм «бьёт тревогу», что проявляется агрессией, беспокойством и эмоциональной нестабильностью.

Недостаток общения

Периоды уединения необходимы каждому, но длительная социальная изоляция негативно сказывается на психике.

Александр Логинов отмечает, что общение с приятными людьми повышает уровень дофамина — гормона удовольствия. Отказ от встреч с друзьями и близкими может усиливать чувство тревоги и эмоционального истощения.

Специалист подчёркивает: если тревожность становится постоянной, важно не только устранять внешние факторы, но и учиться осознанно относиться к своим привычкам и образу жизни.

Источник

Читайте нас также:
#диета #смартфоны #кофе #эмоции #стресс #общение #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как превратить обычную рыбу в ресторанное блюдо: три кулинарных лайфхака
Изображение к статье: Лучшие подарки на 8 Марта для каждого знака Зодиака
Изображение к статье: «Чудесные парнишки»: Наталья Подольская показала редкие фото с сыновьями от Владимира Преснякова
Изображение к статье: Тун, Швейцария

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео