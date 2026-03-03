Жители крупных городов сталкиваются с тревожностью в несколько раз чаще, чем люди из небольших населённых пунктов.

Однако, по словам психолога Александра Логинова, во многих случаях мы сами усиливаем это состояние своими ежедневными привычками. Специалист назвал факторы, которые чаще всего повышают уровень внутреннего напряжения и раздражительности.

Большое количество кофе

Современную офисную жизнь сложно представить без кофе. Многие признаются, что буквально не могут начать день без нескольких чашек, особенно если это крепкий эспрессо.

Александр Логинов объясняет: кофе стимулирует выработку адреналина и кортизола — гормонов стресса. В результате даже в спокойной обстановке человек может ощущать необоснованную тревогу, внутреннее напряжение и учащённое сердцебиение.

Постоянный контакт со смартфоном

Гаджет в руках стал привычным продолжением человека. Проблема начинается тогда, когда невозможно провести даже 10–15 минут без проверки социальных сетей.

По словам психолога, запускается механизм постоянного сравнения себя с другими — более успешными, красивыми, богатыми. Это вызывает целую гамму негативных эмоций: от раздражения до чувства собственной несостоятельности. Постепенно формируется хроническое напряжение.

Низкий уровень сахара

Голод — не просто неприятное ощущение. При снижении уровня сахара в крови организм воспринимает ситуацию как стресс.

Люди, придерживающиеся жёстких диет, часто находятся в состоянии резких скачков сахара. Организм «бьёт тревогу», что проявляется агрессией, беспокойством и эмоциональной нестабильностью.

Недостаток общения

Периоды уединения необходимы каждому, но длительная социальная изоляция негативно сказывается на психике.

Александр Логинов отмечает, что общение с приятными людьми повышает уровень дофамина — гормона удовольствия. Отказ от встреч с друзьями и близкими может усиливать чувство тревоги и эмоционального истощения.

Специалист подчёркивает: если тревожность становится постоянной, важно не только устранять внешние факторы, но и учиться осознанно относиться к своим привычкам и образу жизни.

