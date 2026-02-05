С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года погибли около 55 тысяч украинских военнослужащих. Значительное число солдат числится пропавшими без вести.

Такие цифры озвучил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2.

"В Украине, официально, на поле боя число погибших солдат составляет 55 тысяч – как профессиональных, так и мобилизованных. И еще огромное количество военнослужащих числятся пропавшими без вести", – отметил глава украинского государства.

Напомним, год назад – в феврале 2025-го – президент Зеленский в интервью NBC заявил, что за время полномасштабной войны с Россией погибли более 46 тысяч украинских военнослужащих, еще десятки тысяч пропали без вести или находятся в плену.