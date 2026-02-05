Baltijas balss logotype
Зеленский сообщил, сколько украинских военных погибло с начала войны 3 926

В мире
Дата публикации: 05.02.2026
УНИАН
Изображение к статье: Зеленский сообщил, сколько украинских военных погибло с начала войны
ФОТО: пресс-фото

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года погибли около 55 тысяч украинских военнослужащих. Значительное число солдат числится пропавшими без вести.

Такие цифры озвучил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2.

"В Украине, официально, на поле боя число погибших солдат составляет 55 тысяч – как профессиональных, так и мобилизованных. И еще огромное количество военнослужащих числятся пропавшими без вести", – отметил глава украинского государства.

Напомним, год назад – в феврале 2025-го – президент Зеленский в интервью NBC заявил, что за время полномасштабной войны с Россией погибли более 46 тысяч украинских военнослужащих, еще десятки тысяч пропали без вести или находятся в плену.


#Украина #война #интервью #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • АП
    Алексей Попович
    5-го февраля

    Думаю, никто здравомыслящий не воспринимает в серьёз эти цифры.

    18
    1
  • EB
    Emigrants Berzins
    5-го февраля

    На самом деле укров погибло ещё меньше, ибо за каждого погибшего надо платить компенсацию семье. А денежки-то тю-тю, растрачены на золотые унитазы.

    25
    5
  • ТТ
    Тим Тим
    5-го февраля

    О, как в Укрии 55 тыс, а в РФ больше 500 тыс., т. е потери 1:10, ну прямо не армия, а супермены и как Зеля с такой боеспособной армией ещë не гарцует на белом пони по Красной площади.

    29
    4
Читать все комментарии

