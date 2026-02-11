Сливочное масло: друг или враг организма — что нужно знать каждому

Дата публикации: 11.02.2026
Сливочное масло – один из наиболее популярных и распространенных продуктов питания, используемый в кулинарии по всему миру. Изготавливается оно путем взбивания сливок до получения однородной массы с насыщенным сливочным вкусом и ароматом. В отличие от растительных масел, сливочное содержит насыщенные жиры, что вызывает множество споров относительно его влияния на здоровье.

Полезные свойства сливочного масла

В составе сливочного масла присутствуют витамин А, который необходим для зрения, иммунитета и здоровья кожи, витамины D, E и K, что играют важную роль в обменных процессах, укреплении костей и защитных функциях организма.

По данным исследований, сливочное масло содержит как насыщенные, так и моногидрированные жирные кислоты, а также коротко- и среднецепочечные жирные кислоты, которые могут оказывать положительное влияние на обмен веществ и работу кишечника. Насыщенные жиры и витамины способствуют укреплению иммунных функций организма, помогают бороться с инфекциями и воспалительными процессами.

Некоторые компоненты сливочного масла, особенно при правильном его использовании и в умеренных количествах, могут выступать как антиоксиданты, защищая клетки организма от окислительного стресса. А жиры – это важный источник энергии и нужные макроэлементы для функционирования мозга. Особый состав жирных кислот способствует поддержанию когнитивных функций.

Маленькие порции сливочного масла помогают улучшать аппетит, а также положительно влияют на процесс усвоения жирорастворимых витаминов из пищи. Также оно способствует формированию правильной микрофлоры кишечника.

Возможные противопоказания и ограничения

Несмотря на многочисленные полезные свойства, сливочное масло следует употреблять с осторожностью, особенно при определенных заболеваниях и состояниях:

Сердечно-сосудистые заболевания

Высокое содержание насыщенных жиров в масле может способствовать повышению уровня холестерина в крови, что увеличивает риск развития атеросклероза. При наличии ишемической болезни сердца или гиперлипидемии рекомендуется ограничивать потребление сливочного масла или выбирать его аналоги с меньшим содержанием насыщенных жиров.

Проблемы с ЖКТ

При гастритах, язвенной болезни или другой патологии желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения, употребление сливочного масла может усиливать воспаление и раздражение слизистой.

Избыточный вес и ожирение

Масло – калорийный продукт, так что его чрезмерное потребление может привести к набору лишних килограммов, особенно при недостаточной физической активности.

Аллергия на молочный белок

Некоторые люди имеют аллергию на казеин или лактозу, содержащиеся в сливочном масле, что требует исключения или ограничения продукта.

Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
