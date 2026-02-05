Baltijas balss logotype
Трамп хочет заключить новый договор с Россией 0 671

В мире
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп хочет заключить новый договор с Россией

Прежнее соглашение об ограничении ядерных вооружений перестало действовать.

Президент США Дональд Трамп призывает к новому договору о ядерном оружии с Россией. Об этом сегодня сообщает немецкий таблойд BILD.

Старый договор о ядерном оружии «Новый старт» между США и Россией истек сегодня как последнее крупное соглашение по ядерному разоружению. Таким образом, впервые за несколько десятилетий не существует обязательных ограничений для ядерных арсеналов двух крупнейших ядерных держав мира.

Президент США Дональд Трамп заявил на своей платформе Truth Social, что Соединенные Штаты являются «самой мощной страной в мире». Во время своего первого срока он полностью перестроил вооруженные силы, в том числе было произведено много нового и модернизированного ядерного оружия. Предыдущий договор о СНВ он назвал «плохо согласованным соглашением». Вместо продления Трамп потребовал, чтобы ядерные эксперты работали над новым, лучшим и современным договором, который будет действовать в долгосрочной перспективе.

Россия после окончания действия соглашения заявила, что больше не чувствует себя связанной прежними ограничениями своего ядерного арсенала. В то же время в Москве подчеркнули, что будут действовать «ответственно», но предупредили о «решительных контрмерах» в случае угрозы безопасности России.

#США #ядерное оружие #Дональд Трамп #безопасность #геополитика #Россия-США #Россия #политика
Оставить комментарий

