Немецкий эксперт по сексу рекомендует лечиться от тоски случайными связями 0 236

Lifenews
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Немецкий эксперт по сексу рекомендует лечиться от тоски случайными связями

Новая встреча - лучшее средство от одиночества.

Потеря отношений почти всегда сопровождается болью и пустотой. Одни переживают это в одиночестве — с пиццей, мороженым и бесконечными сериалами. Другие анализируют прошлое с друзьями или на сеансах у терапевта. Третьи, наоборот, стараются убежать от боли: начинают путешествовать, меняют имидж или с головой уходят в новые знакомства. Однако есть еще один способ справиться — через случайные сексуальные связи.

Психолог и love-коуч из Мюнхена Стелла Шультнер, работающая в экспертной команде сервиса Parship, объясняет это просто:

«После разрыва многие чувствуют себя опустошенными, отвергнутыми, уязвимыми. Желание тепла и внимания в этот момент становится особенно сильным».

По ее словам, неудивительно, что кто-то ищет подтверждения своей привлекательности через новые знакомства. Другие пытаются приглушить одиночество с помощью коротких связей. Но вопрос в том, действительно ли это помогает?

Когда случайная связь может навредить

Шультнер предупреждает: все зависит от того, из какого состояния человек вступает в новое общение.

Если он чувствует внутреннюю стабильность и открыто говорит, что не готов к отношениям, — мимолетная встреча не опасна. Проблема в том, что так бывает редко. Люди с разбитым сердцем часто вступают в новые отношения неосознанно, чтобы временно заполнить эмоциональную пустоту.

«То, что кажется облегчением сейчас, позже может обернуться новой болью», — говорит Шультнер.

По ее словам, именно в таком состоянии человек может сам себе навредить, особенно если начинает верить, что новая связь перерастет во что-то серьезное.

«Когда один партнер все еще эмоционально привязан к бывшему, а другой надеется на будущее, неизбежно возникает страдание», — поясняет эксперт.

Как избежать эмоциональной ловушки

Что важно помнить, если вы недавно пережили расставание.

Не пытайтесь подавить боль случайными романами.

Не используйте других людей как способ самоутверждения.

Честно сообщайте, что не ищете серьезных отношений.

Дайте себе время прожить чувства.

Не скрывайте, что вам все еще тяжело.

Шультнер подчеркивает: честность — ключ к эмоциональному выздоровлению.

«Важно спросить себя: мне действительно хорошо с этим человеком или я просто бегу от одиночества?»

Мужчины и женщины по-разному справляются с расставанием

Исследование Parship показало, что реакция на любовную боль у мужчин и женщин различается, пишет watson.de.

Мужчины чаще ищут отвлечения через новые контакты — 17% начинают сексуальные свидания почти сразу после разрыва.

Женщины, наоборот, склонны к самоанализу и рефлексии — в случайный секс бросаются только 10%.

Стелла Шультнер считает, что такая стратегия редко помогает:

«Долгосрочно лучше дать себе пространство для восстановления, чем сразу искать замену. Даже если это просто физическая связь, избавление от горя нельзя ускорить. Это требует времени и готовности не убегать от себя».

Восстановление после расставания: шаг за шагом

-Признайте свои чувства и не пытайтесь их скрыть.

-Не ищите мгновенного облегчения в новых связях.

-Сосредоточьтесь на себе: отдых, спорт, хобби помогают восстановиться.

#секс #отношения #восстановление #советы #эмоции #одиночество #расставание #самопознание #секс #психология #любовь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
