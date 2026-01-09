Начало года — отличная возможность отпустить свою старую жизнь, старые привычки и выборы и начать что-то делать иначе, абсолютно по-новому. Психолог разбирает, какие привычки помогут вам сделать 2026 год лучшим в вашей жизни.

Привычки бывают вредными и полезными. Чем больше и чаще мы что-то повторяем, тем привычка устойчивее, устойчивее становится и эффект от нее. Чтобы сформировались новые паттерны поведения, нужно с самого начала уделять им больше времени и внимания. Затем привычка укореняется, и новое, казалось бы, до этого действие дается нам легко и становится естественным. Какие же привычки стоит завести в январе, в самом начале года, чтобы 2026-й прошел для вас идеально и стал лучшим в вашей жизни, рассказывает психолог Лилия Лазарева.

Расширить свое привычное мышление и восприятие

Научиться смотреть на все, даже на привычные вещи, с нового ракурса, менять их восприятие. Словно вы заново родились и смотрите на все с чистого листа, а не так, как вы привыкли. Такая привычка даст вам шанс увидеть для себя новые возможности, выйти из своих ограничений и понять, что все может быть не таким, как вам раньше казалось, и что все возможно.

Хотя бы раз в месяц делать что-то кардинально новое для себя

И не важно, в каком аспекте жизни. Например, сменить стиль, поехать в новое место, попробовать новое блюдо, какое раньше вам бы даже не пришло в голову попробовать. Основа — в любых ситуациях и сферах жизни сделать новое или поступить как-то иначе, не так, как вы раньше поступали. Благодаря этому будет происходить перестройка нейронных связей, и вы будете воспринимать свою жизнь по-другому, увидев скрытые перспективы и новые грани себя.

Ввести в свой режим дня обязательную ежедневную зарядку

Хотя бы на 5 минут в день. Если она у вас уже есть, то поменяйте сами упражнения.

Учиться быть честным перед собой в разных ситуациях

Например, сказать «нет» (когда внутри хочется это сделать) вместо привычного «да». Сказать «да» вместо отказа, даже если раньше стеснялись согласиться, но внутри хотели. Сделать так, как вам хочется, даже если от вас ждут другого. Признаваться себе в истинных желаниях, независимо от окружения и обстоятельств. Честность перед собой дает много ресурса, вдохновения и жизненной искры.

Больше открываться людям и знакомиться с новыми людьми

Новые знакомства дают больше вдохновения и возможностей.

Определить для себя новое хобби и заниматься им в течение года

Практиковать спонтанность

Полезная привычка, которая не дает застрять в своих внутренних ограничениях и рутине. Например, взять и поменять в сегодняшнем режиме обычный распорядок дня, поехать с утра в кафе попить кофе вместо работы из дома, уехать на выходные в одиночку, если раньше постоянно ездили с кем-то, пойти на работу новой дорогой и так далее. Резкие изменения планов в привычных буднях могут дать вам долю вдохновения и позволят выйти за рамки обыденности. Благодаря этому вы сильнее почувствуете саму жизнь, а не просто проживание набора автоматических действий в течение дня, недели или месяца.

Делать практики осознанности

Например, замедляться в течение дня, остановиться и сфокусировать все свое внимание на ощущениях в теле, а не на мыслях и анализе, медитировать.

Доверять как своим любым выборам и действиям, так и происходящему в вашей жизни

Ведь иначе быть не могло, а вы иначе поступить не могли. Важно понять, что ошибок нет, есть только опыт, благодаря которому мы растем. Любой опыт приходит в нашу жизнь для нашего роста и чтобы мы стали счастливее. Главное — сделать из этого опыта созидательные выводы, а не негативные.

Практиковать счастье

Это привычка выбирать быть счастливым независимо от внешних обстоятельств и в любых ситуациях находить повод для счастья.

«Счастье — не набор приятных обстоятельств в вашей жизни или хорошего к вам отношения, — делает вывод Лилия Лазарева. — Есть известная фраза „Смотрели двое: один видел лужу, другой — звезды“. Куда смотреть — нет правильного варианта. Поэтому счастье — это всего лишь ваш внутренний выбор относительно любой ситуации: либо направлять свое внимание „вниз“ — на страдание или „вверх“ — на поиск поводов и причин ощущать себя счастливым».