Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Первая реакция водителя на гололёде: что категорически нельзя делать

Как ездить во время гололедицы, чтобы не вылететь с дороги.

Управление автомобилем на обледенелой дороге требует особых навыков, поскольку любая ошибка может привести к аварии. Автоэксперты отмечают, что успех выхода из заноса зависит от действий водителя в первую секунду, когда важно преодолеть панику и не поддаться ложным инстинктам.

Что делать и что не делать в первую секунду

Наиболее распространенной ошибкой водителей является рефлекторное нажатие на тормоз. На гололедице это лишь усугубляет ситуацию, поскольку заблокированные колеса окончательно теряют сцепление с дорогой, превращая машину в неуправляемый объект.

На скользком покрытии колеса мгновенно блокируются и теряют всякую связь с дорогой, из-за чего машина становится похожей на неуправляемый каток. В таком состоянии автомобиль просто несет вперед по инерции, и водитель больше не может повлиять на то, куда его выбросит.

Единственное правильное действие в первый момент, рекомендуют специалисты, — это мгновенно отпустить педаль газа. Это позволит двигателю плавно замедлить обороты колес и поможет им снова «зацепиться» за поверхность.

Как стабилизировать автомобиль на скользкой дороге

После того, как нога убрана с педали акселератора, необходимо действовать быстро, но без резких движений. Процесс стабилизации автомобиля при скольжении требует четкой последовательности действий, где каждое движение должно быть выверено. Для успешного выхода из критической ситуации необходимо соблюдать следующие правила:

Удержание от торможения

До момента полного выравнивания транспортного средства и его возврата на заданный курс использование тормозной системы недопустимо. Любая попытка затормозить во время заноса лишит водителя остатков контроля над машиной. Только после того, как автомобиль снова станет послушным и стабилизируется на дороге, можно аккуратно применять тормоза для дальнейшего снижения скорости.

Корректировка направления рулем

Основным инструментом спасения является правильная работа рулем, который следует направлять вслед за движением задней оси. Если вы чувствуете, что заднюю часть авто сносит влево, колеса следует выворачивать также влево, а если вправо — выворачивать вправо. Такой маневр позволяет выставить передние колеса параллельно направлению заноса, что создает необходимый противовес и помогает кузову вернуться в естественное положение.

Контроль интенсивности движений

Эффективное управление должно быть быстрым по реакции, однако чрезвычайно мягким по исполнению. Важно избегать хаотического дергания руля, поскольку чрезмерная резкость часто приводит к возникновению ритмического заноса. В таком случае амплитуда колебаний растет, и автомобиль начинает раскачивать из стороны в сторону с еще большей силой, что значительно повышает риск опрокидывания или вылета в кювет.

Эксперты напоминают, что лучший способ спастись от заноса — не допускать его. Для этого следует избегать любых резких маневров, строго соблюдать дистанцию и выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия. Холодный разум и отсутствие резких движений ногами или руками являются залогом безопасности на зимней трассе.

Читайте нас также:
#гололед
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

