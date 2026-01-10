Baltijas balss logotype
Как сделать обувь нескользкой в гололёд: простой домашний способ 0 523

Люблю!
Дата публикации: 10.01.2026
1001sovet
Изображение к статье: Как сделать обувь нескользкой в гололёд: простой домашний способ

Как сделать обувь нескользкой в домашних условиях.

Зимние прогулки часто сопровождаются гололедицей, из-за которой очень легко поскользнуться и получить травму. Чтобы сделать обувь менее скользкой, необязательно покупать специальные накладки или дорогие спреи, ведь можно воспользоваться обычным картофелем. Благодаря крахмалу, содержащемуся в этом овоще, на подошве создается шершавый слой, который помогает лучше держаться на льду.

Почему нужно использовать именно картофель

Секрет эффективности этого овоща кроется в крахмале. Это вещество при контакте с поверхностью подошвы создает микроскопический шершавый слой. Он работает как невидимое покрытие, резко повышающее силу трения, позволяя обуви «цепляться» даже за самый гладкий лед. Такой метод абсолютно экологичен, не портит структуру обуви и не оставляет по себе никаких посторонних запахов.

Как сделать обувь нескользкой в домашних условиях

Процесс подготовки обуви к выходу на лед достаточно прост.

  • Выберите одну крупную картофелину, ведь в зрелых плодах содержится наиболее необходимого нам крахмала.

  • Натрите овощ на мелкой терке до состояния влажной кашицы. Именно мелкий помол позволяет высвободить максимум активного вещества.

  • Получившуюся массу хорошо отожмите сквозь марлю, собирая чистый сок. Конкретно в данной жидкости сосредоточена вся сила грядущего защитного слоя.

  • Тщательно смажьте соком чистую и обязательно сухую подошву. Особое внимание уделите зонам, которые первыми затрагивают землю — пятку и носок.

  • Оставьте ботинки в покое на 10 или 15 минут. За это время влага испарится, оставив после себя крепкую крахмальную пленку.

После высыхания вы заметите, что обувь стала держаться на льду гораздо увереннее. В морозную и сухую погоду такая защита позволит вам безопасно гулять от двух до пяти часов. Однако следует помнить, что вода — главный враг крахмала, поэтому во время оттепели или прогулок по мокрой каше защитный слой будет смываться быстрее. Этот способ идеально подходит для любых подошв — от резиновых до синтетических, поскольку крахмал не вызывает трещин или пересыхания материала.

#безопасность #обувь #гололед #картофель #полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
0
1
0

