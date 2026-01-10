В некоторых случаях грипп может протекать в тяжелой форме и вызывать довольно опасные проблемы со здоровьем.
Вспышка гриппа не сбавляет оборотов. ОРВИ с ковидом тоже никуда не делись с приходом зимы. Многие не воспринимают эти болезни как что-то серьезное и не обращаются к врачу. Иногда веской необходимости в этом действительно нет. Однако есть симптомы, которые указывают: вы нуждаетесь в экстренной помощи врача.
Не упустите их
Председатель комитета по общей практике Британской медицинской ассоциации доктор Иэн Моррисон отмечает: некоторые штаммы гриппа могут провоцировать более тяжелые сценарии течения болезни.
Первый симптом, указывающий, что вам нужна помощь врачей, — затрудненное дыхание. Если вам становится трудно выполнять самые обычные бытовые задачи и говорить длинные предложения, лучше не тянуть и обратиться к специалистам.
«Это признак того, что у вас действительно проблемы с уровнем кислорода в крови, и если для вас это необычно, то вам нужно обратиться к врачу», — объясняет Моррисон.
Еще один тревожный сигнал — сильная боль в груди. Да, при гриппе у вас могут ныть мышцы. Однако, если дискомфорт стал сильным и долго не прекращается, вы нуждаетесь в полноценном обследовании.
Наконец, обязательно вызывайте врача, если обычные симптомы гриппа сопровождаются рвотой и диареей, пишет издание Metro.
«Это очень распространенные симптомы, и в большинстве случаев они проходят в течение 24–40 часов. Но если вам настолько плохо, что вы не можете сходить в туалет, то вам нужно обратиться к врачу», — подчеркнул эксперт.
Как лечиться дома
Допустим, вы заразились гриппом, но ваша болезнь не протекает в тяжелой форме, и вы решили не обращаться к врачу. Как правильно лечиться?
Есть несколько базовых правил.
-
Соблюдайте постельный режим и старайтесь как можно больше отдыхать.
-
Если у вас поднялась высокая температура и вам тяжело ее переносить, принимайте лекарства от жара.
-
Пейте много жидкости.
Защищают ли маски от заражения? Доктор Иэн поясняет: они, скорее, делают человека, который уже подхватил болезнь, менее заразным для окружающих. Так что, если у вас появились симптомы гриппа, лучше надеть маску.
Если вы заболели гриппом, вы можете оставаться заразным в течение недели, начиная со дня, предшествующего появлению симптомов. Впрочем, врачи предупреждают: дети и люди с ослабленным иммунитетом остаются заразными чуть дольше. Риск передать болезнь окружающим особенно высок в первые пять дней.
Чтобы максимально обезопасить окружающих, прикрывайте рот и нос, когда чихаете или кашляете.
