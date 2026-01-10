Baltijas balss logotype
Грипп: три признака, которые указывают на необходимость срочной медицинской помощи

Люблю!
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грипп: три признака, которые указывают на необходимость срочной медицинской помощи
ФОТО: Freepik

В некоторых случаях грипп может протекать в тяжелой форме и вызывать довольно опасные проблемы со здоровьем.

Вспышка гриппа не сбавляет оборотов. ОРВИ с ковидом тоже никуда не делись с приходом зимы. Многие не воспринимают эти болезни как что-то серьезное и не обращаются к врачу. Иногда веской необходимости в этом действительно нет. Однако есть симптомы, которые указывают: вы нуждаетесь в экстренной помощи врача.

Не упустите их

Председатель комитета по общей практике Британской медицинской ассоциации доктор Иэн Моррисон отмечает: некоторые штаммы гриппа могут провоцировать более тяжелые сценарии течения болезни.

Первый симптом, указывающий, что вам нужна помощь врачей, — затрудненное дыхание. Если вам становится трудно выполнять самые обычные бытовые задачи и говорить длинные предложения, лучше не тянуть и обратиться к специалистам.

«Это признак того, что у вас действительно проблемы с уровнем кислорода в крови, и если для вас это необычно, то вам нужно обратиться к врачу», — объясняет Моррисон.

Еще один тревожный сигнал — сильная боль в груди. Да, при гриппе у вас могут ныть мышцы. Однако, если дискомфорт стал сильным и долго не прекращается, вы нуждаетесь в полноценном обследовании.

Наконец, обязательно вызывайте врача, если обычные симптомы гриппа сопровождаются рвотой и диареей, пишет издание Metro.

«Это очень распространенные симптомы, и в большинстве случаев они проходят в течение 24–40 часов. Но если вам настолько плохо, что вы не можете сходить в туалет, то вам нужно обратиться к врачу», — подчеркнул эксперт.

Как лечиться дома

Допустим, вы заразились гриппом, но ваша болезнь не протекает в тяжелой форме, и вы решили не обращаться к врачу. Как правильно лечиться?

Есть несколько базовых правил.

  • Соблюдайте постельный режим и старайтесь как можно больше отдыхать.

  • Если у вас поднялась высокая температура и вам тяжело ее переносить, принимайте лекарства от жара.

  • Пейте много жидкости.

Защищают ли маски от заражения? Доктор Иэн поясняет: они, скорее, делают человека, который уже подхватил болезнь, менее заразным для окружающих. Так что, если у вас появились симптомы гриппа, лучше надеть маску.

Если вы заболели гриппом, вы можете оставаться заразным в течение недели, начиная со дня, предшествующего появлению симптомов. Впрочем, врачи предупреждают: дети и люди с ослабленным иммунитетом остаются заразными чуть дольше. Риск передать болезнь окружающим особенно высок в первые пять дней.

Чтобы максимально обезопасить окружающих, прикрывайте рот и нос, когда чихаете или кашляете.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
