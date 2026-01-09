Можно ли переборщить с заботой и любовью? Да. Более того, такая гиперопека может серьезно навредить развитию вашего ребенка.

Мамы и папы нередко переживают о благополучии детей — это абсолютно естественно. Хороший родитель очень хочет быть рядом со своим чадом, чтобы утешить, направить и защитить.

Однако иногда желание заботиться и опекать заходит далеко, и «быть рядом» превращается в «быть повсюду». Так и появляются родители-липучки.

Психологи уверены: это тот самый случай, когда самые благие намерения могут привести к устрашающим последствиям.

Слияние, а не привязанность

«Родитель-липучка — это опекун, который постоянно привязан к своему ребенку — физически, эмоционально, ментально и/или материально», — объясняет клинический психолог и писательница Дженни Йип.

Существует сценарий, при котором родители контролирует своего ребенка «сверху». Однако «липучки» идут по другому пути. В этом случае мама или папа «прилипает» к ребенку, следит за каждым аспектом его жизни и спешит вмешаться при первых признаках проблем или дискомфорта.

Безусловно, для родителя естественно испытывать привязанность к чаду. Однако для нормального развития ребенок должен познавать мир самостоятельно и порой совершать ошибки.

Если же кто-то из родителей «прилип» к сыну или дочери, шанс стать самостоятельным будет упущен.

Больной симбиоз

Как родители-липучки вредят своим детям? Дело в том, что такой подход к воспитанию способствует формированию нездоровой привязанности или симбиоза детей и тех, кто за ними ухаживает.

В итоге у ребенка нет достаточной свободы, чтобы самостоятельно принимать решения, разбираться в себе, накапливать жизненный опыт.

В некоторых случаях дети «прилипают» в ответ и в итоге начинают все проблемы решать с помощью родителей. Они знают: мама и папа обязательно спасут — зачем даже пытаться сделать что-то самостоятельно? Такому ребенку может быть трудно физически разлучаться с родителями.

У всех детей есть этап, когда они особенно нуждаются в родителях. Безусловно, нет ничего плохого в родительской помощи. Однако, когда она становится главным и единственным способом справляться с трудностями, это плохой знак.

Да, родители-липучки могут казаться очень чуткими и вовлеченными. С ними безопасно и тепло. Однако, если забота превращается в гиперопеку, со временем их детям будет сложно развивать самостоятельность, справляться с трудностями.

Вместо того чтобы учиться и набивать шишки, дети усваивают урок: «Мне безопаснее, когда кто-то другой управляет моей жизнью».

В итоге такой ребенок с годами превратится в инфантильного, неуверенного в своих силах взрослого с огромным количеством проблем в личной жизни и карьере. И решить их, увы, мама уже не сможет.

Кроме того, «липучее родительство» вредит и взрослым. Ведь такие родители все свое время и силы тратят на жизнь своего ребенка, а своим делам места уже не остается. И это приводит к эмоциональному истощению.

Что делать

Если вы подозреваете себя в гиперопеке, но хотите исправить ситуацию, начните искать баланс. Ваша задача — сохранить теплые отношения с детьми, но при этом поощрять их самостоятельность.

«Цель состоит не в том, чтобы перестать заботиться о ребенке, а в том, чтобы реагировать на его потребности, не выходя за рамки, соответствующие его возрасту», — объясняет психотерапевт Эллисон Маккуэйд.

Не стоит резко переходить от режима «Я все делаю за тебя» к сценарию «Теперь ты все делаешь сам». Вносите изменения постепенно. Сначала дайте ребенку возможность сделать что-то самостоятельно. Дайте ему пусть ограниченный, но все же выбор. И обязательно отмечайте прогресс, похвала станет дополнительной мотивацией, пишет издание Huffpost.

Если ваше чадо столкнулось с неудачей, не спешите на помощь. Можно выразить сочувствие и поддержку, дать совет, но не нужно решать все проблемы за него. Постарайтесь не ограждать ребенка от любого дискомфорта. Постепенно расширяйте поле для самостоятельности.

«Наша роль как родителей — быть надежной опорой, с которой дети могут исследовать мир, а не якорем, который не дает им двигаться вперед», — резюмирует Йип.