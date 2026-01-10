Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Финляндии обозвали Каллас после слов об «Орешнике» 5 17411

В мире
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Финляндии обозвали Каллас после слов об «Орешнике»
ФОТО: Global Look Press

Профессор Малинен призвал Каллас перестать разжигать конфликт на Украине.

Глава евродипломатии Кая Каллас должна способствовать установлению мира на Украине вместо того, чтобы говорить об угрозе со стороны России. Об этом на своей странице в соцсети X написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, комментируя ее слова об ударе ракетным комплексом «Орешник» по Украине.

«Если бы у вас еще оставались хоть капля порядочности и морали, Вы бы сейчас добивались мира. Но нет, Вы хотите полного уничтожения Украины. Злая вы ведьма», — обозвал ее профессор.

Ранее Кая Каллас призвала к новым санкциям в отношении России. Она отметила, что считает использование «Орешника» явной эскалацией против Украины и предупреждением Европе и Соединенным Штатам Америки.

Читайте: «Шевели мозгами!» Украина показывает «высший класс», а Россия надувает щёки - учёный из Москвы

Читайте нас также:
#Украина #санкции #дипломатия #социальные сети #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
77
0
2
2
2
2

Оставить комментарий

(5)
  • З
    Злой
    10-го января

    Кстати, пойдёт ли муж этой особы разбираться по- мужски с профессором?

    26
    2
  • З
    Злой
    10-го января

    Украина уже будет переживать обалденная демографическую яму из-за того что много молодёжи погибло уже, но европа настойчиво толкает её к полному уничтожению своими действиями.

    46
    2
  • 10-го января

    и он прав, вместо того чтоб двигаться к мирным переговорам европа делает всё чтоб ни осталось ни одного украинца. надо о мире думать а не о том как провоцировать конфликт

    55
    4
  • JB
    Janis Berzin
    10-го января

    "считает использование «Орешника» явной эскалацией против Украины" - то есть до этого 4 года войны была тайная?

    37
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го января

    Долго же до финна доходило...

    62
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Нобелевский институт: Премию мира нельзя передать Дональду Трампу
Изображение к статье: Пять вертолетов - для получения Гренландии Трампу нужно сделать всего четыре простых шага
Изображение к статье: Путин может выдохнуть: нефтяные гиганты США не хотят инвестировать в нефть Венесуэлы
Изображение к статье: Города Германии требуют создать аварийный энергорезерв

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео