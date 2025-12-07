Если вы хоть раз бродили между «трех сосен», смотрели в карту и видели там только непонятные буквы или ощущали панику, когда у вас разряжался телефон со спасительным навигатором, то вы точно знаете, что такое топографический кретинизм.

Представьте, что вы идете по знакомой улице, но вдруг понимаете, что не узнаете местность и не понимаете, куда нужно повернуть, чтобы добраться до цели. Вы спрашиваете прохожего, но его объяснения кажутся вам переводом с китайского. Единственный выход — включить навигатор на смартфоне и, даже не пытаясь разобраться, что показывают на экране, слепо следовать его указаниям.

Возможно, над вами подшучивают друзья и родственники, спрашивая, где вы заблудились на этот раз? Но это не смешно — топографический кретинизм (неофициально это расстройство называется так), то еще испытание. Объясним это состояние и расскажем, как с ним справиться.

Что такое топографический кретинизм?

Несмотря на обидное название, настоящим кретинизмом тут не пахнет. Речь о топографической дезориентации — ошибке мышления, неврологическом расстройстве, когда в здоровый человек с нормальной памятью, без умственной отсталости или неполноценности, не способен ориентироваться на местности — неважно, новая это для него обстановка или знакомая.

Даже если он знает, куда хочет попасть, его мозг словно отказывается ему помогать, даже если надо найти выход из магазина или подземного перехода.

Почему человек страдает топографическим кретинизмом?

Этот вопрос волнует и ученых, хотя они так и не нашли на него четкого ответа. Топографическая дезориентация — «сбой» в когнитивной карте мозга, то есть в нейронах, создающих образ окружающей действительности. Они формируются и хранятся в отдельном участке мозга — гиппокампе. Если он недоразвит, то у человека сложности с ориентацией на местности, запоминанием маршрута и так далее.

Не надо зарекаться, что у вас такого нет и не будет: усталость, недосып, голод, стресс — в отдельных ситуациях все это может повлиять на быструю ориентацию на местности. Некоторые ученые считают, что проблема «передается» по наследству, а также может возникнуть у переученных левшей.

Признаки

Симптомов много: кто-то заблудится только в незнакомом месте, кто-то и от дома до магазина пойдет по навигатору.

Трудно запомнить маршрут, даже если прошли или проехали по нему уже не один раз;

Путаница в направлениях: «право» и «лево» — пустой звук;

Ощущение потерянности даже в знакомых местах, особенно если что-то изменилось, например, поменялись вывеска магазина.

Как не заблудиться в незнакомом месте?

Навыки ориентации на местности можно улучшить. Да, это займет время, но вы перестанете теряться в незнакомых местах.

Запоминайте ориентиры

Как в шпионских фильмах, смотрите по сторонам, отмечайте интересные здания, вывески, памятники. Они помогут вам вернуться назад.

Используйте навигатор

Включайте карты, даже если боитесь выглядеть туристом. Лучше перестраховаться, чем искать дорогу часами. Но при этом старайтесь смотреть не только на экран телефона, но и по сторонам, соотнося схему с реальностью.

Не стесняйтесь спрашивать

Люди обычно рады помочь.

Ходите по большим улицам

Маленькие улочки могут завести вас в никуда, а широкие проспекты всегда выведут к основным дорогам.

Ищите знаки

В городах много указателей и табличек.

Планируйте маршрут

Перед выходом изучите карту, отметьте ключевые точки, чтобы чувствовать себя увереннее. Попробуйте задать отрезок, который вы пройдете без подсказок. Представьте, что вы проходите квест. Это добавит азарта и поможет вам расслабиться.

Убедитесь, что не останетесь без связи

Если человек боится потеряться, то это усугубляет дезориентацию. Зарядите смартфон, возьмите с собой пауэрбанк, скачайте офлайн карты, если пропадет Интернет.

Логика городских улицы

Например, в Москве от колец в центре города отходят радиусы, а в Санкт-Петербурге на Васильевском острове все линии параллельны друг другу.

Меняйте привычные маршруты

Попробуйте пойти на работу или на учебу другим путем, по параллельной улице. На выходные дни запланируйте изучить район города, где вы редко бываете. Но такие вылазки лучше совершать с тем, кто ориентируется лучше вас.

Не отвлекайтесь

Если вы по пути разговариваете по телефону или слушаете аудиокнигу, то вряд ли запомните маршрут.