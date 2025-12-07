Baltijas balss logotype
Зимние чудеса Европы: куда отправиться этой зимой 0 86

Люблю!
Дата публикации: 07.12.2025
1001sovet
Изображение к статье: Зимние чудеса Европы: куда отправиться этой зимой

Зимний отдых в Европе может быть очень разнообразным – от посещения лучших рождественских ярмарок и покорения горнолыжных трасс до отогрева под солнцем.

Крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet отобрало лучшие места в Европе для зимнего путешествия, куда самое время отправиться в ближайшие месяцы.

"Конечно, на большей части континента может быть холодно, но зимой Европа предлагает путешественникам бесчисленное множество вариантов идеального отдыха. Ощутите морозный воздух, отправившись любоваться северным сиянием над заснеженными пейзажами Лапландии. Или же вы можете полностью сбежать от него, отправившись за солнцем на пляжи Фуэртевентуры", – отмечают авторы рейтинга.

При этом тревел-эксперты подчеркивают, что зимний низкий сезон также дает возможность исследовать некоторые из самых популярных мест Европы без летних толп – "идеальное время для любого путешественника, который ценит личное пространство".

kapadokia.jpg

13 лучших мест в Европе для путешествия этой зимой

*Каппадокия, Турция: исследование подземных пещер и полеты на воздушных шарах.

  • Фуэртевентура, Канарские острова, Испания: зимний пляжный отдых.

  • Эрири (Сноудония), Уэльс, Великобритания: зимние виды спорта.

  • Бильбао, Испания: искусство и свежие продукты.

  • Мадейра, Португалия: активный отдых в теплую погоду.

  • Лазурный берег, Франция: гламурное межсезонье.

  • Баварские Альпы, Германия: заснеженные сказочные замки.

  • Санторини, Греция: отдых на греческом острове без толп.

  • Алентежу, Португалия: для любителей вина.

  • Лион, Франция: для гурманов.

  • Чинкве-Терре, Италия: жизнь без толп.

  • Будапешт, Венгрия: горячие источники и термальные ванны.

  • Лапландия, Финляндия: наблюдение за северным сиянием.

#туризм #Европа #зима #отдых #культура #вино #горы #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
