В период пубертата подростку сложно не только ментально, но и физически. Разбираем, какие признаки могут говорить о гормональных нарушениях и когда стоит обратиться к специалисту.

Гормональная система начинает активно перестраиваться в возрасте 9–11 лет у девочек и 11–13 лет у мальчиков. Она остается нестабильной до 16–17 лет. В это время организм растет быстрее, чем успевают выравниваться гормональные колебания. Меняется работа щитовидной железы, повышается уровень андрогенов, увеличивается нагрузка на нервную систему. Если добавить к этому характерные подростковые факторы – стресс, недосып, сидячий режим и нерегулярное питание – симптомы могут становиться заметнее. Часть проявлений – некая норма, но есть признаки, которые требуют отдельного внимания.

Почему все меняется именно в этом возрасте

Пубертат – фаза ускоренного роста и нестабильной регуляции. У девочек в этот период формируется менструальный цикл, меняется чувствительность тканей к эстрогенам и прогестерону. У мальчиков растет уровень тестостерона, поэтому меняется голос, усиливается работа сальных желез, растет мышечная масса.

Организм работает на пределе. Плюс – хроническое недосыпание, гаджеты, экзамены, тревожность, скачки питания, которые усиливают нагрузку на гормональные механизмы и делают все проявления ярче.

Этот возраст – период максимальной уязвимости. Даже небольшой дефицит железа или витамина D может вызывать усталость, ломкость ногтей и проблемы с концентрацией. Нерегулярное питание и высокие нагрузки повышают риск инсулинорезистентности. У девочек могут появляться акне, жирность кожи, цикл становится нерегулярным. У мальчиков "скачет" тестостерон, что отражается на поведении и эмоциональных реакциях.

Щитовидная железа тоже работает нестабильно: легкое снижение гормонов ТТГ или Т4 может провоцировать раздражительность, сонливость и вызывать трудности в учебе.

Какие признаки могут говорить о гормональных нарушениях

Колебания энергии и настроения – норма в подростковом периоде. Но если симптомы из списка ниже долго не проходят или становятся слишком выраженными, что мешает повседневной жизни, это сигнал, что организму нужна помощь.

Акне средней и тяжелой степени;

резкий набор или снижение веса;

выпадение волос или усиленный рост;

сильная усталость, сонливость, ребенку постоянно холодно;

головные боли, сердцебиение, тремор;

резкие эмоциональные реакции, раздражительность, апатия;

замедление или слишком быстрый рост;

нарушения цикла: редкие месячные, отсутствие менструаций 3 месяца подряд, сильная болезненность.

Когда нужно сдать анализы

Если цикл сбился один раз или появилось несколько высыпаний, не стоит бить тревогу. Но в этих случаях нужно пройти обследование. Обычно врач назначает ТТГ, Т4 свободный, ферритин, витамин D, глюкозу и инсулин; девочкам – дополнительные гормоны, которые регулируют цикл.

Нестабильный цикл дольше 2 лет после первых месячных;

заметные колебания веса;

выраженное акне;

хроническая усталость, сонливость, проблемы с концентрацией;

выпадение волос, сухость кожи, ощущение холода;

скачки пульса, тревожность, тремор;

внезапное ухудшение успеваемости в учебе без видимых причин.

Что помогает стабилизировать состояние

Подростковый организм в стрессовом периоде нуждается в стабильной базе. Начните с этого – часто простые решения работают эффективнее сложных схем. Самолечение или "витамины на всякий случай" не дадут результат и даже могут навредить – сначала нужно выяснить, какая система дала сбой.

Сон не менее 8,5–9,5 часов;

регулярное питание, без пропусков завтрака и больших перерывов

достаточное количество белка;

ежедневная физическая активность (хотя бы 40-60 минут);

ограничение гаджетов перед сном;

коррекция дефицитов по анализам после консультации врача.

Когда обращаться к врачу

Если симптомы сохраняются больше месяца, мешают учебе, спорту, социальной жизни или сопровождаются выраженной усталостью, не тяните и обратитесь к специалисту. Он соберет анамнез и определит, какие изменения соответствуют возрасту, а какие требуют наблюдения или лечения.

Поддержка в этот период важна не только для здоровья, но и для ощущения стабильности. Правильная диагностика и корректные шаги помогают мягко пройти сложный этап взросления без лишней тревоги для родителей и подростка.