Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь 0 129

Люблю!
Дата публикации: 07.12.2025
Kleo
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь

В период пубертата подростку сложно не только ментально, но и физически. Разбираем, какие признаки могут говорить о гормональных нарушениях и когда стоит обратиться к специалисту.

Гормональная система начинает активно перестраиваться в возрасте 9–11 лет у девочек и 11–13 лет у мальчиков. Она остается нестабильной до 16–17 лет. В это время организм растет быстрее, чем успевают выравниваться гормональные колебания. Меняется работа щитовидной железы, повышается уровень андрогенов, увеличивается нагрузка на нервную систему. Если добавить к этому характерные подростковые факторы – стресс, недосып, сидячий режим и нерегулярное питание – симптомы могут становиться заметнее. Часть проявлений – некая норма, но есть признаки, которые требуют отдельного внимания.

Почему все меняется именно в этом возрасте

Пубертат – фаза ускоренного роста и нестабильной регуляции. У девочек в этот период формируется менструальный цикл, меняется чувствительность тканей к эстрогенам и прогестерону. У мальчиков растет уровень тестостерона, поэтому меняется голос, усиливается работа сальных желез, растет мышечная масса.

Организм работает на пределе. Плюс – хроническое недосыпание, гаджеты, экзамены, тревожность, скачки питания, которые усиливают нагрузку на гормональные механизмы и делают все проявления ярче.

Этот возраст – период максимальной уязвимости. Даже небольшой дефицит железа или витамина D может вызывать усталость, ломкость ногтей и проблемы с концентрацией. Нерегулярное питание и высокие нагрузки повышают риск инсулинорезистентности. У девочек могут появляться акне, жирность кожи, цикл становится нерегулярным. У мальчиков "скачет" тестостерон, что отражается на поведении и эмоциональных реакциях.

Щитовидная железа тоже работает нестабильно: легкое снижение гормонов ТТГ или Т4 может провоцировать раздражительность, сонливость и вызывать трудности в учебе.

Какие признаки могут говорить о гормональных нарушениях

Колебания энергии и настроения – норма в подростковом периоде. Но если симптомы из списка ниже долго не проходят или становятся слишком выраженными, что мешает повседневной жизни, это сигнал, что организму нужна помощь.

  • Акне средней и тяжелой степени;

  • резкий набор или снижение веса;

  • выпадение волос или усиленный рост;

  • сильная усталость, сонливость, ребенку постоянно холодно;

  • головные боли, сердцебиение, тремор;

  • резкие эмоциональные реакции, раздражительность, апатия;

  • замедление или слишком быстрый рост;

  • нарушения цикла: редкие месячные, отсутствие менструаций 3 месяца подряд, сильная болезненность.

Когда нужно сдать анализы

Если цикл сбился один раз или появилось несколько высыпаний, не стоит бить тревогу. Но в этих случаях нужно пройти обследование. Обычно врач назначает ТТГ, Т4 свободный, ферритин, витамин D, глюкозу и инсулин; девочкам – дополнительные гормоны, которые регулируют цикл.

Нестабильный цикл дольше 2 лет после первых месячных;

  • заметные колебания веса;

  • выраженное акне;

  • хроническая усталость, сонливость, проблемы с концентрацией;

  • выпадение волос, сухость кожи, ощущение холода;

  • скачки пульса, тревожность, тремор;

  • внезапное ухудшение успеваемости в учебе без видимых причин.

Что помогает стабилизировать состояние

Подростковый организм в стрессовом периоде нуждается в стабильной базе. Начните с этого – часто простые решения работают эффективнее сложных схем. Самолечение или "витамины на всякий случай" не дадут результат и даже могут навредить – сначала нужно выяснить, какая система дала сбой.

  • Сон не менее 8,5–9,5 часов;

  • регулярное питание, без пропусков завтрака и больших перерывов

  • достаточное количество белка;

  • ежедневная физическая активность (хотя бы 40-60 минут);

  • ограничение гаджетов перед сном;

  • коррекция дефицитов по анализам после консультации врача.

Когда обращаться к врачу

Если симптомы сохраняются больше месяца, мешают учебе, спорту, социальной жизни или сопровождаются выраженной усталостью, не тяните и обратитесь к специалисту. Он соберет анамнез и определит, какие изменения соответствуют возрасту, а какие требуют наблюдения или лечения.

Поддержка в этот период важна не только для здоровья, но и для ощущения стабильности. Правильная диагностика и корректные шаги помогают мягко пройти сложный этап взросления без лишней тревоги для родителей и подростка.

Читайте нас также:
#врач #подростки #акне #анализы #дети и родители
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как музыка укрепляет мозг: новое исследование о профилактике деменции
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Изображение к статье: Зимние чудеса Европы: куда отправиться этой зимой
Изображение к статье: Фото: Элина Кузьмина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн
Бизнес
Изображение к статье: «Раздвигая» потолки зарплат
Политика
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео