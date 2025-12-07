Пока лекарство от деменции так и не изобрели, следует думать над всеми возможными мерами профилактики.

О регулярных когнитивных тренировках, необходимости поддерживать физическую активность и освоение новых хобби звучит уже из каждого утюга, но теперь ученые нашли еще один нетривиальный способ защититься от возрастных изменений мозга — прослушивание музыки.

Причем неважно, какую именно музыку будут слушать, главное, чтобы она нравилась человеку.

О чудодейственных эффектах музыки известно немало: она помогает снизить уровень стресса, улучшает настроение, повышает концентрацию внимания и даже спасает от укачивания в машине, но теперь исследователи из Университета Монаша, Австралия, выяснили, что регулярное прослушивание любимых песен может положительно влиять на когнитивное здоровье людей старше 70 лет!

Исследование

Принять участие в исследовании изъявили желание почти 10900 австралийцев старше 70 лет. Все они не страдали деменцией на момент включения в наблюдение.

Далее ученые попросили их пройти тестирование, в котором участникам необходимо было сообщить о частоте прослушивания музыки и освоении какого-либо музыкального инструмента. Для определения связи между уровнем вовлеченности в музыкальную деятельность и риском развития деменции, начиная с третьего года исследования, использовались модели пропорциональных рисков Кокса. Авторы работы также учитывали возраст, пол и уровень образования участников.

Результаты из наблюдений показали, что регулярное прослушивание музыки снижает риск развития деменции и снижение когнитивных способностей в целом на 39%, а игра на музыкальных инструментах — на 35%. Однако второе увлечение не улучшает когнитивное здоровье, его эффект не долгосрочен, в отличие от первого.

Как музыка лечит

Исследование также показало, что у тех, кто ежедневно и слушал музыку, и играл ее, риск деменции был на 33% ниже, а риск когнитивных нарушений — на 22 % ниже. При этом польза от занятий музыкой была наиболее заметна у людей с высшим образованием (в совокупности 16+ лет), а в группе со средним образованием (12–15 лет) результаты были неоднозначными.

Установить причинно-следственную связь в этом исследовании было невозможно, но ученые считают, что дело в том, как наш мозг обрабатывает прослушиваемую музыку. Любимые песни активизируют сразу несколько областей мозга, включая зоны, отвечающие за память, внимание и эмоциональные реакции, что способствует укреплению связей между нервными клетками и улучшает когнитивные способности.

Естественно, не стоит рассматривать прослушивание песни как самостоятельное средство профилактики. Защитить себя от возрастных изменений можно, только подходя к делу комплексно.