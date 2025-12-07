Хотя у меда много полезных свойств, некоторым людям следует есть его осторожно или избегать. Например, все знают, что мед нельзя детям до года или диабетикам, но кому еще стоит быть осторожнее?

Мед богат витаминами, минералами и антиоксидантами. Он дает вам энергию, улучшает ваш сон, снижает уровень вредного холестерина, успокаивает боль в горле, заживляет раны, укрепляет здоровье кожи и волос.

Но иногда следует ограничивать или избегать его из-за риска для здоровья. Рассказываем, кому следует быть осторожнее при употреблении меда.

Диабет

Согласно Национальной базе данных по питательным веществам Министерства сельского хозяйства США, в столовой ложке меда (21 грамм) 64 калории и 17,3 грамма фруктозы и глюкозы, но в нем нет клетчатки, жиров или белков. При сахарном диабете потребление такого продукта нарушит баланс уровня сахара в крови.

Содержание сахара в меде может варьироваться в зависимости от источника нектара, и при сахарном диабете следует заранее проконсультироваться с доктором, чтобы минимизировать риск скачков уровня сахара в крови или осложнений.

Аллергия

При аллергии на пыльцу, на прополис или при тяжелых реакциях на укусы пчел мед может спровоцировать аллергию. Иммунная система может выделять гистамин, вызывая симптомы: от легких вроде зуда, крапивницы, отека губ, языка или лица, до тяжелых вроде затрудненного дыхания или анафилактического шока.

Для безопасности следует попробовать немного меда и посмотреть на реакцию организма. При серьезной аллергии следует от него отказаться и внимательно читать составы других продуктов, чтобы убедиться, что его там нет.

Низкое давление

В меде много калия, который расширяет сосуды и умеренно снижает давление. При гипотонии и приеме гипотензивных препаратов к меду следует относиться осторожнее.

Синдром раздраженного кишечника

Высокое содержание фруктозы в меде может слабить и стимулировать опорожнение кишечника.

У людей с СРК активное поедание меда может усугубить вздутие живота, диарею и общий дискомфорт.

Заболевания печени

Печень участвует в метаболизме сахара, а в меде его много. Чрезмерное его потребление — нагрузка на печень, особенно у людей с уже существующими заболеваниями.

Активное поедание сладкого может привести к накоплению жира в печени, что создает риск при неалкогольной жировой болезни печени.

Ожирение

Несмотря на то, что мед признан полезной альтернативой рафинированному сахару, в нем много глюкозы и калорий. Поэтому активное поедание меда может увеличить вес и нарушить диету.

Плюс, его естественная сладость может стимулировать аппетит, приводя к перееданию. Следящим за весом следует следить за потреблением меда и ограничивать его.

Послеоперационный период

Мед может замедлять свертываемость крови, поэтому перенесшим операцию следует заранее проконсультироваться с доктором.

Прием лекарств

Сырой мед может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, включая препараты, разжижающие кровь, средства от эпилепсии, лекарства, содержащие фенитоин, антибиотики, сердечно-сосудистые препараты и те, что снижают уровень сахара в крови.

Это может снизить эффективность лекарств или повысить риск побочных эффектов. Те, кто принимает отпускаемые по рецепту лекарства, должны заранее проконсультироваться с доктором.