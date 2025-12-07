Рождество ассоциируется с белыми и хрупкими снежинками, ароматом ели и временем, проведенным с близкими. В декабре Рижский музей фарфора предлагает вам отдаться праздничному творчеству и изготовить ажурные украшения своими руками из белой или тонированной – нежно-голубой или зеленой – фарфоровой заливочной массы.

Дополнительное предложение – создание украшений путем прессования фарфоровой массы в заранее подготовленные декоративные формы. Фарфоровые снежинки, свечи, елочки, снеговики и другие фигурки, заготовки для сережек, подвесок, брошей или комплектов елочных украшений – дайте волю своей фантазии, создавая свои уникальные праздничные сувениры и украшения!

Ажурные украшения создаются из заранее подготовленного блистера, заполненного литейной массой, которая наносит на гипсовую основу изящный узор, после сушки и обжига при температуре 1250 °C превращаясь в прекрасные, хрупкие фарфоровые украшения. Сотрудники музея помогут вам воплотить вашу идею в жизнь и позаботятся о постобработке готового изделия. Готовое фарфоровое украшение будет доступно в музее в течение двух недель.

Мастер-класс открыт для посетителей от 7 лет, индивидуально или в группах, а также доступен для людей с особыми потребностями.

Помимо ежемесячных тематических мастер-классов, музей предлагает и другие творческие мастерские.