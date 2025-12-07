Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В течение всего декабря в Рижском музее фарфора будет проходить тематический мастер-класс «Рождество» 0 92

Люблю!
Дата публикации: 07.12.2025
LETA
Изображение к статье: Фото: Элина Кузьмина

Фото: Элина Кузьмина

Рождество ассоциируется с белыми и хрупкими снежинками, ароматом ели и временем, проведенным с близкими. В декабре Рижский музей фарфора предлагает вам отдаться праздничному творчеству и изготовить ажурные украшения своими руками из белой или тонированной – нежно-голубой или зеленой – фарфоровой заливочной массы.

Дополнительное предложение – создание украшений путем прессования фарфоровой массы в заранее подготовленные декоративные формы. Фарфоровые снежинки, свечи, елочки, снеговики и другие фигурки, заготовки для сережек, подвесок, брошей или комплектов елочных украшений – дайте волю своей фантазии, создавая свои уникальные праздничные сувениры и украшения!

Ажурные украшения создаются из заранее подготовленного блистера, заполненного литейной массой, которая наносит на гипсовую основу изящный узор, после сушки и обжига при температуре 1250 °C превращаясь в прекрасные, хрупкие фарфоровые украшения. Сотрудники музея помогут вам воплотить вашу идею в жизнь и позаботятся о постобработке готового изделия. Готовое фарфоровое украшение будет доступно в музее в течение двух недель.

Мастер-класс открыт для посетителей от 7 лет, индивидуально или в группах, а также доступен для людей с особыми потребностями.

Помимо ежемесячных тематических мастер-классов, музей предлагает и другие творческие мастерские.

Читайте нас также:
#рождество #культура #украшения #творчество #музеи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как музыка укрепляет мозг: новое исследование о профилактике деменции
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Изображение к статье: Зимние чудеса Европы: куда отправиться этой зимой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн
Бизнес
Изображение к статье: «Раздвигая» потолки зарплат
Политика
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео