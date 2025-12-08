Baltijas balss logotype
За убийство пророссийского американца в Донецке осуждены четверо военнослужащих РФ

В мире
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: За убийство пророссийского американца в Донецке осуждены четверо военнослужащих РФ
ФОТО: пресс-фото

Четырём российским военнослужащим в оккупированном Донецком регионе назначены тюремные сроки до 12 лет за убийство пророссийского американца Рассела Бентли, работавшего также в пропагандистском медиа «Sputnik», пишет LETA со ссылкой на BBC.

Южный окружной военный суд сообщил, что Виталию Вансяцкому и Андрею Иорданову назначено по 12 лет строгого режима, Владиславу Агальцеву — 11 лет строгого режима, а Владимиру Бажину — один год и шесть месяцев в исправительной колонии.

Их обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями, применении физического насилия и пыток, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, а также в сокрытии особо тяжкого преступления путём перемещения тела, ранее заявлял Следственный комитет России.

В апреле прошлого года главный редактор структуры российской госпропаганды RT Маргарита Симоньян сообщила, что 64‑летний Бентли из штата Техас погиб в Донецке.

Следствие установило, что 8 апреля 2024 года в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили физическое насилие и пытали Бентли, что привело к смерти американца.

В тот же день Вансяцкий и Агальцев взорвали начинённый тротилом автомобиль с телом американца, а 9 апреля Бажин, служивший в том же подразделении, по указанию Вансяцкого перевёз тело в другое место, чтобы скрыть преступление.

Бентли последние десять лет жил в Донецке и успел получить российский паспорт.

В контролируемую Россией часть Донецкого региона он прибыл в 2014 году, сначала воевал в составе формирования «Восток», затем стал волонтёром гуманитарной миссии и блогером.

О «поверившем в русский мир» американце неоднократно сообщали кремлёвские пропагандисты.

8 апреля прошлого года Бентли отправился к месту обстрела в Петровском районе Донецка и пропал.

По словам его жены Людмилы, Бентли задержали и затем пытали российские военнослужащие, рассчитывая получить материальные выгоды. Подруга жены утверждала, что американец умер от удара электрическим током. Существует и версия, что у военных возникли подозрения, будто Бентли шпионил за ними.

#пропаганда #США #шпионаж #следствие #Россия
